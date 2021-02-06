Перша леді України Олена Зеленська 6 лютого святкує свій день народження. З цієї нагоди Факти ICTV підготували добірку її найкращих образів та виділили основні секрети стилю дружини президента.

Олена Зеленська завжди має стильний та ефектний вигляд. Її гардероб вирізняється стриманістю та елегантністю, вона надає перевагу офіційному стилю в одязі та пастельним відтінкам. Разом зі стилістом Катрін Дойл ми проаналізували найяскравіші образи першої леді.

Ніжно-блакитний костюм

– Костюм-трійка, у якому Олена з’явилася на обіді перших леді, показує, як вдало поєднуються тренди та класика. Жилетка замість класичної сорочки – один з актуальних сучасних прийомів. Водночас стриманий колір костюма та аксесуари залишили відчуття доречності та елегантності, – зазначила стиліст.

Довга біла сукня

Сукня, у якій перша леді була на зустрічі з дружиною прем’єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньягу, показує чистоту її намірів за рахунок кольору. Класичний англійський комір акцентує на діловому форматі зустрічі.

Крій спідниці сукні увиразнює жіночність в образі, а класичні туфлі-човники – стриманість.

Синя сукня

Синю сукню не дарма обрали для зустрічі з нагоди приєднання України до Партнерства заради миру Біарріц, адже синій колір – це колір стабільності.

Рівні лінії силуету підкреслюють діловий формат заходу. Елегантним акцентом виступає асиметричний виріз горловини сукні, привносячи родзинку в комплект, – каже стиліст.

Варто відзначити звичну стриманість – чорні туфлі-човники та тонкий ремінь.

Бежевий костюм

Бежевий костюм для візиту в Брюссель підкреслює базову формулу лаконічного стилю Олени – мінімалізм. Білі кеди додають практичності і одночасно елегантності в гардероб першої леді. Трендова карамельна сумка та актуальний крій костюма зробили образ свіжим і сучасним.

Довга жовта сукня

Образ першої леді для церемонії інтронізації японського імператора був підібраний чудово.

Варто звернути увагу на акцент комплекту у вигляді мереживних рукавичок, який привертає погляд і виглядає максимально елегантним та гармонійним, – зазначила стиліст.

Жовта сукня була пошита українським дизайнером Іваном Фроловим, що підкреслює позицію першої леді в розвитку України та підтримці талановитих дизайнерів.

Білий костюм

Білий костюм для інавгурації був підібраний невипадково. Адже білий – це символ чистоти та нового шляху розвитку.

Крім цього, варто відзначити вишивку на рукавах та спинці жакета-кейпа, як елемент національного фольклору в сучасному прочитанні, що говорить про повагу першої леді до традицій та культури країни, – каже стиліст.

Образ виглядав елегантно, стримано і сучасно, з акцентом на мінімалізм, що такий близький європейському напрямку моди.

Якщо підсумувати огляд стилю Олени Зеленської, то мовою моди перша леді показує патріотизм, повагу до своєї країни і народу. Але при цьому сучасні фасони в одязі допомагають їй нести меседж про європейський розвиток України.

Олена Зеленська привітала українців зі святами

Перша леді України Олена Зеленська привітала українців зі святами та побажала здійснення усіх мрій у 2021 році.

Олена Зеленська вирішила зустрічати Новий рік у насичено-смарагдовому жіночому костюмі, який складається із подовженого піджака та штанів. Перша леді доповнила образ бежевою шовковою блузою.

Фото: Олена Зеленська