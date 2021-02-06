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Валентина Чорна |

Патріотизм і меседж ЄС: що промовляє стиль Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська 6 лютого святкує свій день народження. З цієї нагоди Факти ICTV підготували добірку її найкращих образів та виділили основні секрети стилю дружини президента.

Патріотизм і меседж ЄС: що промовляє стиль Олени Зеленської

Олена Зеленська завжди має стильний та ефектний вигляд. Її гардероб вирізняється стриманістю та елегантністю, вона надає перевагу офіційному стилю в одязі та пастельним відтінкам. Разом зі стилістом Катрін Дойл ми проаналізували найяскравіші образи першої леді.

Ніжно-блакитний костюм

– Костюм-трійка, у якому Олена з’явилася на обіді перших леді, показує, як вдало поєднуються тренди та класика. Жилетка замість класичної сорочки – один з актуальних сучасних прийомів. Водночас стриманий колір костюма та аксесуари залишили відчуття доречності та елегантності, – зазначила стиліст.

Довга біла сукня

Сукня, у якій перша леді була на зустрічі з дружиною прем’єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньягу, показує чистоту її намірів за рахунок кольору. Класичний англійський комір акцентує на діловому форматі зустрічі.

Крій спідниці сукні увиразнює жіночність в образі, а класичні туфлі-човники – стриманість.

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Синя сукня

Синю сукню не дарма обрали для зустрічі з нагоди приєднання України до Партнерства заради миру Біарріц, адже синій колір – це колір стабільності.

Рівні лінії силуету підкреслюють діловий формат заходу. Елегантним акцентом виступає асиметричний виріз горловини сукні, привносячи родзинку в комплект, – каже стиліст.

Варто відзначити звичну стриманість – чорні туфлі-човники та тонкий ремінь.

Бежевий костюм

Бежевий костюм для візиту в Брюссель підкреслює базову формулу лаконічного стилю Олени – мінімалізм. Білі кеди додають практичності і одночасно елегантності в гардероб першої леді. Трендова карамельна сумка та актуальний крій костюма зробили образ свіжим і сучасним.

Довга жовта сукня

Образ першої леді для церемонії інтронізації японського імператора був підібраний чудово.

Варто звернути увагу на акцент комплекту у вигляді мереживних рукавичок, який привертає погляд і виглядає максимально елегантним та гармонійним, – зазначила стиліст.

Жовта сукня була пошита українським дизайнером Іваном Фроловим, що підкреслює позицію першої леді в розвитку України та підтримці талановитих дизайнерів.

Білий костюм

Білий костюм для інавгурації був підібраний невипадково. Адже білий – це символ чистоти та нового шляху розвитку.

Крім цього, варто відзначити вишивку на рукавах та спинці жакета-кейпа, як елемент національного фольклору в сучасному прочитанні, що говорить про повагу першої леді до традицій та культури країни, – каже стиліст.

Образ виглядав елегантно, стримано і сучасно, з акцентом на мінімалізм, що такий близький європейському напрямку моди.

Якщо підсумувати огляд стилю Олени Зеленської, то мовою моди перша леді показує патріотизм, повагу до своєї країни і народу. Але при цьому сучасні фасони в одязі допомагають їй нести меседж про європейський розвиток України.

Олена Зеленська привітала українців зі святами

Перша леді України Олена Зеленська привітала українців зі святами та побажала здійснення усіх мрій у 2021 році.

Олена Зеленська вирішила зустрічати Новий рік у насичено-смарагдовому жіночому костюмі, який складається із подовженого піджака та штанів. Перша леді доповнила образ бежевою шовковою блузою.

Фото: Олена Зеленська

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