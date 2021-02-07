PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Мені стало нудно: Lil Nas X здивував шанувальників величезними грудьми

Американський виконавець Lil Nas X опублікував в Twitter знімки, які значно шокували його шанувальників. Річ у тім, що артист зображений зі значним розміром грудей.

lil nas x

Найпікантніша частина грудей Lil Nas X прикрита смайликами. Шанувальники одразу злякалися, що виконавець зробив собі пластичну операцію. Однак, якщо придивитися то можна побачити, що груди накладні.

Читайте
Це може стати катастрофою: Адель побоюється зливу треку з нового альбому

Однак залишається загадкою навіщо Lil Nas X знадобилося таке перевтілення. Можливо це його образ для нового кліпу. Адже шанувальники давно чекають реліз нових синглів від виконавця. Зокрема йдеться про пісню Call Me By Your Name.

– Мені стало нудно, і я купив цицьки, – написав Lil Nas X.

Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб

Американський репер Lil Uzi Vert імплантував собі діамант у лоб.

Заради цього виконавець придбав діамант у 10 карат за $24 млн. Аби коштовний камінь вже точно не загубився він його вставив собі в лоб.

Фото: lilnasx

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка