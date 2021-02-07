Мені стало нудно: Lil Nas X здивував шанувальників величезними грудьми

Американський виконавець Lil Nas X опублікував в Twitter знімки, які значно шокували його шанувальників. Річ у тім, що артист зображений зі значним розміром грудей.
Найпікантніша частина грудей Lil Nas X прикрита смайликами. Шанувальники одразу злякалися, що виконавець зробив собі пластичну операцію. Однак, якщо придивитися то можна побачити, що груди накладні.
Однак залишається загадкою навіщо Lil Nas X знадобилося таке перевтілення. Можливо це його образ для нового кліпу. Адже шанувальники давно чекають реліз нових синглів від виконавця. Зокрема йдеться про пісню Call Me By Your Name.
– Мені стало нудно, і я купив цицьки, – написав Lil Nas X.
got bored so i bought titties.
what u guys think? pic.twitter.com/dgvVWdpK23
— nope (@LilNasX) February 7, 2021
Lil Uzi Vert імплантував діамант у лоб
Американський репер Lil Uzi Vert імплантував собі діамант у лоб.
Заради цього виконавець придбав діамант у 10 карат за $24 млн. Аби коштовний камінь вже точно не загубився він його вставив собі в лоб.
Фото: lilnasx