Мені стало нудно: Lil Nas X здивував шанувальників величезними грудьми

Американський виконавець Lil Nas X опублікував в Twitter знімки, які значно шокували його шанувальників. Річ у тім, що артист зображений зі значним розміром грудей.

Найпікантніша частина грудей Lil Nas X прикрита смайликами. Шанувальники одразу злякалися, що виконавець зробив собі пластичну операцію. Однак, якщо придивитися то можна побачити, що груди накладні.

Однак залишається загадкою навіщо Lil Nas X знадобилося таке перевтілення. Можливо це його образ для нового кліпу. Адже шанувальники давно чекають реліз нових синглів від виконавця. Зокрема йдеться про пісню Call Me By Your Name.

– Мені стало нудно, і я купив цицьки, – написав Lil Nas X.

got bored so i bought titties.

what u guys think? pic.twitter.com/dgvVWdpK23 — nope (@LilNasX) February 7, 2021

