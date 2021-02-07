Я не ховаюся: Тіна Кароль придбала землю в Карпатах під будинок

Популярна співачка Тіна Кароль придбала ділянку в Карпатах, щоб побудувати там будинок.

Артистка зізналася, що давно мріяла про будинок в Карпатах.

– У мене ще нічого не побудовано, але збільшилася територія. Нині маю 4 га, але ми боремося, щоб було трохи інакше, – розповіла Тіна Кароль.

Вона зазначила, що не соромиться відкрито говорити про купівлю.

– Нехай всі знають, де ми перебуваємо. У нас буде красиво, чисто, прибрано, буде акуратно. Мені кажуть: Треба купити землю, щоб ваше ім’я не було видно. Я кажу: Ні-ні, ми так робити не будемо. Я не ховаюся ні від кого. Я плачу податки. Тут живу я, нехай всі знають, – додала співачка.

Тіна Кароль – Знайти своїх