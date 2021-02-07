Я так плакала! Дорофеєва розповіла про НП під час відпочинку на Балі

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про інцидент, який із нею та її чоловіком Володимиром Дантесом трапився під час відпочинку на Балі.

В апартаментах зіркової пари завелася отруйна змія.

Першим плазуна помітив її чоловік Володимир – вона перебувала у спальні, де відпочивала пара. Їм довелося викликати людей, які займаються виловом.

– Я так плакала! Вова виходить із білим обличчям і каже: Не заходь туди. Там змія. Ми викликали людей, які приїхали, ловили. Вони боялися. Змія була невелика. Я боюся всього, що повзає, літає, мені все це страшно, – зізналася Дорофеєва.

Де відпочивають українські зірки

Новорічні свята для більшості українських зірок – це сезон відпусток.

Факти ICTV підготували матеріал про те, де і як відпочивають знаменитості. Найпопулярнішими місцями відпочинку серед зірок стали Індонезія, Єгипет і Карпати.

Джерело: Світське життя