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Каріна Зуєва |

Емма Уотсон заручена з Лео Робінсоном – ЗМІ

Американська акторка Емма Уотсон спровокувала чутки про заручини з бізнесменом Лео Робінсоном.

Емма Уотсон заручена з Лео Робінсоном – ЗМІ

За даними зарубіжних ЗМІ, 30-річна акторка Емма Уотсон заручена. Так, зірку фільму Гаррі Поттер помітили в аеропорту Лос-Анджелеса разом з її обранцем, а на руці артистки нібито виблискувала обручка. Відомо, що пара поверталася з Мексики.

Про серйозність стосунків закоханих чутки ходили вже давно. Уотсон навіть познайомила батьків зі своїм коханим.

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Вперше про те, що Емма та Лео зустрічаються, заговорили восени 2019 року.

Відомо, що пара ретельно приховує свої взаємини і робить все, щоб вони залишилися в таємниці.

Лана Дель Рей таємно заручилася з музикантом

Відома американська співачка Лана Дель Рей таємно заручилася з 31-річним музикантом Клейтоном Джонсоном.

Інформація про таємні заручини з’явилася за кілька місяців після розриву Лани Дель Рей з поліцейським Шоном Ларкіним.

Источник: Daily Mail

Фото: Depositphotos

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