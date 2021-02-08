Американська акторка Емма Уотсон спровокувала чутки про заручини з бізнесменом Лео Робінсоном.

За даними зарубіжних ЗМІ, 30-річна акторка Емма Уотсон заручена. Так, зірку фільму Гаррі Поттер помітили в аеропорту Лос-Анджелеса разом з її обранцем, а на руці артистки нібито виблискувала обручка. Відомо, що пара поверталася з Мексики.

Про серйозність стосунків закоханих чутки ходили вже давно. Уотсон навіть познайомила батьків зі своїм коханим.

Вперше про те, що Емма та Лео зустрічаються, заговорили восени 2019 року.

Відомо, що пара ретельно приховує свої взаємини і робить все, щоб вони залишилися в таємниці.

Лана Дель Рей таємно заручилася з музикантом

Відома американська співачка Лана Дель Рей таємно заручилася з 31-річним музикантом Клейтоном Джонсоном.

Інформація про таємні заручини з’явилася за кілька місяців після розриву Лани Дель Рей з поліцейським Шоном Ларкіним.

Источник: Daily Mail