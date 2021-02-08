У ніч із 7-го на 8-е лютого у Тампі, що у штаті Флорида, відгримів 55-й за ліком Супербоул. У фінальному матчі НФЛ Тампа-Бей Баккенірз обіграли на домашній арені Канзас-Сіті Чіфс.

У перерві Супербоулу глядачів розважав своїм музичним шоу канадський співак The Weeknd, а голлівудські кіностудії заінтригували своїми новинками.

Найдорожчу спортивну подію світу дивляться мільйони глядачів, тому кіностудії та великі бренди не скупляться, щоб показати свої гучні новинки або рекламні ролики у 30-секундних рекламних слотах.

Цьогоріч у перерві Супербоулу показали трейлери дев’ятого Форсажу, серіалів Клариса та Сокіл і Зимовий Солдат, а ще в одному із рекламних роликів Тімоті Шаламе приміряв образ сина Едварда Руки-ножиці.

Факти ICTV зібрали найбільш очікувані кіноновинки та серіали, трейлери яких показали у перерві шоу.

Старе

Це новий фільм режисера М. Найта Шьямалана. Він розповість про дивний пляж, де люди дуже швидко старіють.

Форсаж 9

У трейлері дев’ятої частини франшизи є все, що люблять фанати Форсажу: машини, перегони, спецефекти, трюки та Він Дізель, який теревенить про сім’ю.

Ніхто

Бойовик у стилі Джона Віка, який поставив російський режисер Ілля Найшуллер. Американський актор Боб Оденкьорк грає непримітного сім’янина, який колись був професійним кілером. Через низку обставин чоловіку знову доведеться взяти зброю.

Рая та останній дракон

Новий мультфільм студії Disney порине глядачів в азіатську міфологію. Головна героїня вирушить на пошуки останнього дракона, щоб об’єднати королівства, що ворогують та зупинити прадавнє зло.

Сокіл та Зимовий Солдат

19 березня стартує другий серіал кіновсесвіту Marvel після ВандаВіжн. Його героями стануть Сем Вілсон та Бакі Барнс – партнери Капітана Америка.

Героям доведеться боротися із анархістською організацією Руйнівники прапорів та Земо, який повернувся, щоб позбавити світ від супергероїв.

Клариса

Продовження фільму Мовчання ягнят, водії якого розгортаються через рік після подій фільму Джонатана Демме. Клариса Старлінг намагається оговтатися після зустрічі із Ганнібалом Лектором та Буффало Біллом та продовжує полювання на інших серійних убивць.

Поїздка в Америку 2

Сиквел комедії 1980-х із Едді Мерфі у головній ролі. Його герой повертається до США, щоб знайти свого сина, спадкоємця престолу Замунди. Вони спробують зробити із американського хлопця справжнього африканського короля.

Бонус: Реклама Cadillac із Тімоті Шаламе та Вайноною Райдер

Ця реклама особливо розчулить шанувальників культової стрічки Тіма Бертона Едвард Руки-ножиці.

Щоб розповісти про новий автомобіль, Cadillac запросила Тімоті Шаламе зіграти Едгара, сина Едварда Руки-ножиці з однойменного фільму. Вайнона Райдер повернулася до ролі Кім Боггс, мами юнака, який намагається жити нормальним життям, попри гострі кінцівки. У підсумку все налагоджується завдяки машині Cadillac.

Також Факти ICTV розповідали, яким був виступ канадського співака The Weeknd під час Супербоулу, а ще яку традицію він порушив.