Канадський співак The Weeknd вклав у свій перформанс на Супербоулі 2021 року власні $7 млн, щоб шоу точно вдалося.

The Weeknd феєрично виступив у перерві між другою і третьою чвертями гри Супербоулу – у фіналі чемпіонату Національної футбольної ліги США.

Співак з’явився на сцені в оточенні армії клонів із забинтованими головами та в червоних піджаках. У такий спосіб він хотів показати абсурдну культуру голлівудських зірок, які змінюють себе, щоб сподобатися іншим.

Образ героя кліпів із нового альбому After Hours за рік The Weeknd зробив своєю візитівкою – раніше в такому вигляді він вийшов на червону доріжку American Music Awards.

У фіналі Супербоулу The Weeknd відрізнявся від своїх двійників і попередньої інтерпретації образу – його червоний піджак був цілком розшитий кристалами.

На створення костюму пішло більше 250 годин – червоний піджак прикрашали кристалами вісім рук.

За образ відповідав креативний директор Givenchy Меттью Вільямс. Для нього це була можливість не просто одягнути зірку світового масштабу, а й вивести високу моду з ніші в широкий світ, зробити Givenchy більш живим.

– Ми хотіли, щоб образ розкривав сміливість персонажа The Weeknd і відображав його чудову сценічну майстерність, а також хотіли показати, наскільки вправне ательє Givenchy в пошитті одягу, – зізнався Вільямс.

Виступ The Weeknd на Супербоулі 2021

Супербоул 2021 року проходив на стадіоні Раймонда Джеймса в Тампі (Флорида). Виступ The Weeknd став найяскравішим моментом фінальної гри.

13-хвилинний номер був більше схожий на промо альбому. Концептуально номер повторював головний посил нового альбому виконавця – місто гріхів і трансформації людини в ньому.

The Weeknd заспівав свій минулорічний хіт Blinding Lights, а потім кілька треків з альбому After Hours: Save Your Tears і Too Late.

Джерело: GQ