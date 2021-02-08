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Каріна Зуєва |

Особливий момент у житті: Ратаковскі роздяглася на останньому місяці вагітності

Американська топ-модель Емілі Ратаковскі поділилася фотографією, на якій постала оголеною на останньому місяці вагітності.

Особливий момент у житті: Ратаковскі роздяглася на останньому місяці вагітності

Відвертий знімок модель опублікувала в Instagram. На чорно-білому фото Ратаковскі позує без одягу, ледь прикривши груди рукою.

– Я неймовірно вдячна за цей особливий момент у моєму житті, який зафіксували мої друзі. Я тут на 33 тижні вагітності, – сказала модель.

Здавалося б, Ратаковскі вже не може здивувати такими пікантними фотографіями, адже в її мікроблозі їх безліч. Проте кожен новий знімок моделі викликає ажіотаж.

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За дві години публікація зібрала понад 680 тис. лайків і сотні коментарів.

– Найкрасивіша. Вже не терпиться побачити малюка, – пишуть підписники зірки.

Емілі Ратаковскі вагітна

У жовтні 2020 року стало відомо, що Емілі Ратаковскі вагітна. Округлий живіт модель показала під час зйомки для цифрової обкладинки журналу Vogue.

Емілі Ратаковскі та її чоловік Себастьян Бір-Макклард не планують дізнаватися стать дитини до її 18-річчя. Пара переконана, що вона сама повинна визначитися, як себе ідентифікуватиме.

Фото: Emily Ratajkowski

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