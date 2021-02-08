Американська топ-модель Емілі Ратаковскі поділилася фотографією, на якій постала оголеною на останньому місяці вагітності.
Відвертий знімок модель опублікувала в Instagram. На чорно-білому фото Ратаковскі позує без одягу, ледь прикривши груди рукою.
– Я неймовірно вдячна за цей особливий момент у моєму житті, який зафіксували мої друзі. Я тут на 33 тижні вагітності, – сказала модель.
Здавалося б, Ратаковскі вже не може здивувати такими пікантними фотографіями, адже в її мікроблозі їх безліч. Проте кожен новий знімок моделі викликає ажіотаж.
За дві години публікація зібрала понад 680 тис. лайків і сотні коментарів.
– Найкрасивіша. Вже не терпиться побачити малюка, – пишуть підписники зірки.
Емілі Ратаковскі вагітна
У жовтні 2020 року стало відомо, що Емілі Ратаковскі вагітна. Округлий живіт модель показала під час зйомки для цифрової обкладинки журналу Vogue.
Емілі Ратаковскі та її чоловік Себастьян Бір-Макклард не планують дізнаватися стать дитини до її 18-річчя. Пара переконана, що вона сама повинна визначитися, як себе ідентифікуватиме.
Фото: Emily Ratajkowski