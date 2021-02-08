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Каріна Зуєва |

Похоронна плакальниця: Оля Полякова вибачилася перед Тіною Кароль

Українська співачка Оля Полякова оскандалилася в третьому випуску шоу Маска. Зірка різко висловилася у бік своєї колеги Тіни Кароль.

Похоронна плакальниця: Оля Полякова вибачилася перед Тіною Кароль

Полякова висловила припущення, що за маскою одного з персонажів може ховатися Тіна Кароль. Йдеться про персонажа Коза, яка співала на тлі надгробків.

– Хто в нас відома похоронна плакальниця? – сказала Ольга під час ефіру.

Колеги судді не одразу зрозуміли, кого суперблондинка має на увазі, тоді на вухо DZIDZIO вона сказала, що говорить про Тіну Кароль.

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Шанувальники творчості Тіни не сприйняли гострий жарт Полякової та накинулися на неї зі шквалом критики.

– Потрібно думати, перш ніж щось казати. Або ви не розуміли, що можете образити людину? Такими речами не жартують, – пишуть розлючені прихильники Кароль.

Незабаром артистка опублікувала відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де виправдовувалася за свої слова.

– Це стосується винятково творчості та пісень Тіни Кароль. Я справді думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар, але як артистку я її дуже люблю та поважаю. Я б ніколи не стала жартувати на тему її особистої трагедії. Прошу вибачення в усіх, кого це образило, – сказала Полякова.

Кароль не стала піднімати скандал та коротко відповіла своїй колезі по сцені.

– Ти маєш рацію. Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити заради сина. Але не на похоронах, а за силу висоти в близькості споріднених душ, – сказала Тіна.

Оля Полякова образила Тіну Кароль

Нагадаємо, що в 2013 році у Тіни Кароль помер чоловік Євген Огір, після тривалої боротьби з раком шлунку. Співачка довго та складно переживала втрату найближчої людини.

Кароль презентувала три пісні та 18-хвилинний кліп

36-річна Тіна Кароль презентувала кліп Найти своих, який складається з трьох головних пісень її однойменного нового альбому – Найти своих, Лодочка и Небо.

У кліпі співачка виконала роль героїні, якій люди довірили найпотаємніші секрети своїх душ.

Фото: Оля Полякова, Тіна Кароль

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