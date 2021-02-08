Оля Полякова образила Тіну Кароль

Українська співачка Оля Полякова оскандалилася в третьому випуску шоу Маска. Зірка різко висловилася у бік своєї колеги Тіни Кароль.

Полякова висловила припущення, що за маскою одного з персонажів може ховатися Тіна Кароль. Йдеться про персонажа Коза, яка співала на тлі надгробків.

– Хто в нас відома похоронна плакальниця? – сказала Ольга під час ефіру.

Колеги судді не одразу зрозуміли, кого суперблондинка має на увазі, тоді на вухо DZIDZIO вона сказала, що говорить про Тіну Кароль.

Шанувальники творчості Тіни не сприйняли гострий жарт Полякової та накинулися на неї зі шквалом критики.

– Потрібно думати, перш ніж щось казати. Або ви не розуміли, що можете образити людину? Такими речами не жартують, – пишуть розлючені прихильники Кароль.

Незабаром артистка опублікувала відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де виправдовувалася за свої слова.

– Це стосується винятково творчості та пісень Тіни Кароль. Я справді думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар, але як артистку я її дуже люблю та поважаю. Я б ніколи не стала жартувати на тему її особистої трагедії. Прошу вибачення в усіх, кого це образило, – сказала Полякова.

Кароль не стала піднімати скандал та коротко відповіла своїй колезі по сцені.

– Ти маєш рацію. Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити заради сина. Але не на похоронах, а за силу висоти в близькості споріднених душ, – сказала Тіна.

Нагадаємо, що в 2013 році у Тіни Кароль помер чоловік Євген Огір, після тривалої боротьби з раком шлунку. Співачка довго та складно переживала втрату найближчої людини.

Кароль презентувала три пісні та 18-хвилинний кліп

36-річна Тіна Кароль презентувала кліп Найти своих, який складається з трьох головних пісень її однойменного нового альбому – Найти своих, Лодочка и Небо.

У кліпі співачка виконала роль героїні, якій люди довірили найпотаємніші секрети своїх душ.

Фото: Оля Полякова, Тіна Кароль