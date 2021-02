У 2021 році під час перерви між таймами на Суперболі на стадіон Раймонда Джеймса у Тампі (Флорида) виступив канадський співак The Weeknd.

Однак його 13-хвилинний номер був більше схожий на промо нового альбому, а не на грандіозний номер зроблений спеціально для Суперболу. Концептуально номер також повторював головний посил нового альбому виконавця – місто гріхів і трансформації людини у ньому.

The Weeknd заспівав свій минулорічний хіт Blinding Lights, а потім й інші треки з нового альбому After Hours: Save Your Tears і Too Late. Він також виконав і свої старі хіти Can not Feel My Face, The Hills, Earned It.

Цікаво, що The Weeknd порушив традицію Суперболу і відмовився від колаборацій. Хоча у нього є дуетні пісні з Аріаною Гранде, Daft Punk і Кендриком Ламаром.

Супербол – фінальна гра сезону в професійному американському футболі.

The Weeknd – Too Late

У жовтні 2020 року співак The Weeknd представив кліп на пісню Too Late з останнього альбому After Hours.

Віжуал кліпу для багатьох видасться знайомим, адже виглядає відео, як реверанс на гучні знімки в Vogue Italia в 2005 році від фотографа Стівена Майзеля. Фотосет називався Makeover Madness.

У січні 2021 року The Weeknd показав кліп на пісню Save Your Tears. У кліп артист показав своє нове обличчя з яскравими вилицями і квадратним підборіддям.