Американський винахідник і бізнесмен Ілон Маск вперше показав фотографію дев’ятимісячного сина від канадської співачки Граймс.

Інженер і співачка поділилися фото з малюком X Æ A-12 (Екс Еш Ей Твелв) в соціальних мережах.

Первісток пари народився 4 травня 2020 року. Це сьома дитина Маска.

За словами Ілона, малюка звуть X Æ A-12, хоча в Каліфорнії (США) це ім’я не може бути законним, оскільки в ньому є символ – Æ, який не є англійською буквою.

Раніше Граймс заявила, що дитина сама зможе обрати собі гендер і пара планує використовувати щодо первістка нейтральний займенник вони.

Маск опублікував фото з сином у Twitter. У кадрі хлопчик кумедно висунув язика, нібито натякаючи, щоб тато відклав усі свої справи і пограв з ним.

Граймс розмістила знімок у своєму Instagram, де вона зображена в хустці від українського бренду IENKI IENKI дизайнера Дмитра Євенка. На фото співачка тримає малюка на руках: малюк відвернувся від камери і розглядає антропоморфний об’єкт.

– Розкажи мені про води твого рідного світу, – підписала пост Греймс.

Ім’я для дитини Ілона Маска

Син підприємця Ілона Маска та співачки Граймс отримав незвичайне ім’я – X Æ A-12. Спершу всі вирішили, що Маск просто жартує у Twitter.

Але, як виявилося, це не просто випадковий набір букв. У кожної букви є своє значення.

Раніше співачка розшифрувала в Twitter значення імені сина: X – невідома змінна та символ 2020 року за китайським гороскопом – білого металевого щура.

Æ – за словами Граймс, так на ельфійській мові пишеться AI, тобто artificial intelligence (штучний інтелект). Співачка стверджує, що Æ по-ельфійські може означати ще й кохання.

A-12 – на честь американського літака-розвідника Lockheed A-12, попередника Lockheed SR-71 Blackbird (улюбленого літака Граймс і Маска). A-12 також називають Архангелом і це назва з улюбленої пісні співачки Archangel.

Свою любов до SR-71 пара пояснює так: на розвіднику не встановлено зброю, захисту теж немає, акцент зроблений на швидкість. Корисний в бою, але шкоди не завдає.