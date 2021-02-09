Онука королеви Єлизавети II, британська принцеса Євгенія народила сина.

Немовля вагою 3,6 кг народилося в американському місті Портленд, що в штаті Орегон.

Під час пологів поруч із Євгенією був батько дитини, чоловік Джек Бруксбенк. Імені хлопчика поки не розголошують.

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– Це перша дитина принцеси Євгенії та Джека Бруксбанка та дев’ятий правнук королеви та герцога Единбурзького.

Зараз принцеса є восьмою в лінії успадкування британського престолу після своєї старшої сестри Беатріс.

Стосунки між Євгенією та Джеком Бруксбенком почалися ще в 2011 році, а одружилася пара у 2018 році.