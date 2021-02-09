У більшості випадків знайомство зіркових пар відбувається на знімальному майданчику або під час святкових заходів. Але є винятки з правил: коли знаменитості зустрічають один одного при дивних, незвичайних або незручних обставинах.

У свіжій збірці Фактів ICTV – незвичайні історії знайомства зіркових пар.

Роналду і Джорджина Родрігес

Іспанська модель Джорджина Родрігес розповіла про те, як відбулося перше знайомство з всесвітньо відомим португальським футболістом Кріштіану Роналду.

За словами Джорджини, футболіст підкорив її з першої розмови.

– Перша зустріч з Роналду відбулася в бутіку Gucci, де я працювала консультантом. Через кілька днів ми знову побачилися на іншому заході бренду. Там ми змогли поспілкуватися у розслабленій атмосфері, далеко від робочої обстановки. Для кожного з нас це було кохання з першого погляду, – сказала Родрігес.

Вперше про роман Роналду і Родрігес заговорили в грудні 2016 року, коли пару помітили під час футбольного матчу Реала з Депортіво. В кінці весни 2016 року з’явилися чутки про вагітність Джорджини, які пізніше підтвердив сам футболіст.

Кріштіану став батьком вчетверте. Родрігес подарувала спортсмену доньку в 2017 році. Дівчинка отримала ім’я Алана Мартіна.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Історія кохання американської співачки Дженніфер Лопес і бейсболіста Алекса Родрігеса почалася зі знайомства на паркінгу.

Алекс розповів, що намагався знайти свою машину, бо забув, де її поставив. За іронією долі поруч з’явилась Лопес. Спершу бейсболіст не впізнав співачку, хоча вони були знайомі та часто відвідували одні й ті ж заходи.

– Я вийшов на вулицю і забув, де припаркував свою машину. Поняття не маю. Хтось плескає мене по плечу, я обертаюся і не впізнаю цю людину. А це Дженніфер, але вона одягнена як Харлі з Shades of Blue, в джинсах і чоботях. У мене п’ятисекундний ступор, а потім вона каже: Дженніфер! Це Дженніфер, – розповів про свої спогади Алекс.

Спортсмен сказав, що дуже зніяковів, але при цьому зробив Лопес комплімент.

– Боже мій, Дженніфер, ти виглядаєш прекрасно, – сказав Родрігес.

Нагадаємо, що Алекс зробив пропозицію руки та серця Дженніфер у березні 2019 року. Бейсболіст опустився на одне коліно перед коханою на березі океану, на Багамах, і подарував каблучку з величезним діамантом. Пара відкладає весілля через пандемію і насичений графік Лопес.

Девід і Вікторія Бекхем

Англійський футболіст Девід Бекхем вперше побачив екс-співачку і модного дизайнера Вікторію Бекхем у кліпі групи Spice Girls, перш ніж вони зустрілися віч-на-віч.

– Я повернувся до Гері, свого друга, і сказав: ось це та дівчина, на якій я збираюся одружитися, – розповів Девід.

Через декілька місяців вони познайомилися під час благодійного футбольного матчу та почали зустрічатися.

Вікторія вийшла заміж за Девіда в 1999 році, весільна церемонія відбулася в ірландському замку Латтрелстоун. Довгий час співачка не могла завагітніти і в одному з інтерв’ю футболіст зізнався, що це було навіть причиною їх розставання.

– Коли їй поставили діагноз – безпліддя, вона прибігла до мене зі сльозами на очах, сказала, що ми повинні розлучитися. Так і сталося. Я був збентежений. Після довгих роздумів, я вирішив з нею зустрітися. Коли вона в черговий раз говорила, що у нас з нею нічого не вийде, я встав на коліна та попросив її вийти за мене заміж. 4 березня 1999 року вона подарувала мені сина – Брукліна. І тільки через 3 місяці відповіла мені “так”, – Девід Бекхем про Вікторію.

Подружжя виховує четверо дітей: сини Бруклін (1999), Ромео (2002), Круз (2005) і донька Харпер (2011).

– На сьогоднішній день ми володарі чотирьох дітей. І я в черговий раз переконуюся, що зробив правильний вибір, пов’язавши своє життя з нею (Вікторією – Ред.), – сказав футболіст.

Джастін Бібер і Хейлі Роуд Бібер

Канадському поп-співаку Джастіну Біберу знадобилося два роки, щоб зрозуміти, що він по-справжньому любить американську модель Хейлі Роуд Бібер.

У далекому 2009 році батько Хейлі Стівен Болдуін познайомив доньку з Джастіном на заході для фанатів юного співака. Майбутня модель тоді була звичайною школяркою, скромною і трохи скутою. Їй було всього 13 років.

Хейлі не відчула особливого захоплення від першої зустрічі з Бібером. На відео видно, що більше радів батько моделі. 16-річний Джастін був уже знаменитістю, випустив перший хіт, працював над першим альбомом.

У кінці 2015 року вони стали дружити сім’ями: Хейлі провела відпустку з Джастіном і його батьками. Після подорожі вони почали зустрічатись, проте через деякий час пара зі скандалом розлучилася.

У червні 2018 року стало відомо, що вони знову зустрічаються. Після двох років ігнорування один одного вони приїхали на конференцію до церкви в Майамі, зустрілися, обнялися і вирішили, що все погане залишиться в минулому.

До кінця конференції Бібер сказав, що він не збирається бути просто другом для Хейлі. Не минуло й місяця, як він надягнув на палець моделі величезне кільце з діамантом.

Власне, 7 липня 2018 року співак зробив пропозицію Хейлі. Хоча пара про це вирішила не оголошувати, новина швидко облетіла ЗМІ, а Бібер пізніше опублікував своє визнання у коханні в Instagram.

– Я хотів трохи почекати, але новини так швидко поширилися…Все просто і ясно, Хейлі, я кохаю все, що пов’язано з тобою! Я прагну провести з тобою все життя, дізнаючись кожну частинку тебе і кохати так трепетно ​​та ніжно. Моє серце належить тільки тобі. Ти – кохання всього мого життя, і я не хочу провести його ні з ким іншим. Ти допомагаєш мені стати краще і доповнюєш мене, – сказав Бібер.

14 вересня стало відомо, що пара розписалася в будівлі суду Нью-Йорка і тут же з’їхалася. Джастін вперше назвав Хейлі своєю дружиною, а модель змінила в профілях своє прізвище на Бібер.

Офіційне весілля відбулося 30 вересня 2019 року в класичному готелі у невеликому містечку Південної Кароліни (США).

Кейт Вінслет і Нед Рокнролл

Британська актриса театру і кіно Кейт Вінслет і британський бізнесмен Нед Рокнролл познайомилися за вельми трагічних обставин.

У серпні 2011 року загорівся будинок Вінслет і ,схопивши дітей, акторка рятувалася втечею.

Пожежа сталася на приватному курортному острові Неккер (Малі Антильські острови), який належить другу Кейт – мільярдерові Річарду Бренсону.

Головна героїня Титаніку знайшла притулок на розкішній віллі свого друга, де тимчасово мешкав Нед. Саме Рокнролл допоміг Кейт і дітям отямитись після пожежі.

Після настільки трагічної події акторка зблизилася з бізнесменом і у пари почався роман. Вінслет каже, що зустріла свого чоловіка у вогні.

Пара перебуває у шлюбі з 2012 року. Через рік стосунків у них народився первісток – син Беар Блейз Вінслет.

Флойд Мейвезер заручився зі стриптизеркою Анною Монро

Американський боксер Флойд Мейвезер заручився зі своєю дівчиною-стриптизеркою Анною Монро.

Анна в своєму Instagram показала шанувальникам обручку з величезним діамантом.

Пара побралася в січні 2021 року. Цю новину вони розповіли родичам і друзям по FaceTime.

Мейвезер спочатку був роздратований тим, що новини про їх заручини швидко розійшлися по всьому світу. 43-річний боксер хотів зберегти це в таємниці.

Фото: Gettyimages, Дженніфер Лопес, Девід Бекхем, Хейлі Бібер