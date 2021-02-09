Букмекери вже почали ставити ставки щодо учасників Євробачення-2021. Згідно з прогнозами, переможцем конкурсу, найімовірніше, стане представник Литви.

Євробачення-2021 відбудеться у Нідерландах, в місті Роттердам. Перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал шоу відбудеться 22 травня.

Перше місце в прогнозі букмекерів посідає гурт The Roop з Литви. Друге і третє місце прогнозують представникам Ісландії та Болгарії відповідно. У п’ятірку найкращих також увійшли представники Франції та Росії.

Найменший відсоток здобуття перемоги прогнозують гурту з Албанії, який перебуває у кінці списку – на 41 місці.

Наразі Україна займає 26 позицію в міжнародному прогнозі букмекерів. Нагадаємо, що Україну представлятиме електро-фолк-гурт Go-A з піснею Шум.

Хто представить Литву на Євробаченні-2021

На Євробаченні-2021 Литву представить гурт The Roop з піснею Discoteque.

The Roop – це поп-рок-гурт з Вільнюса, створений у 2014 році. У склад команди входить троє чоловіків. Вони виступали на всіх найбільших музичних фестивалях Литви, а також на багатьох міжнародних шоу.

Джерело: Eurovision World