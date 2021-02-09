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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Людмила Богданова |

Литву на Євробаченні 2021 представить гурт The Roop з піснею Discoteque

Литва визначилася з представником на Євробаченні 2021. На музичному конкурсі у Роттердамі з піснею Discoteque виступить музичний гурт The Roop.

The Roop

У фіналі національного відбору гурт отримав найбільше голосів глядачів та журі. За прогнозами букмекерів Eurovisionworld, представники Литви мають шанси посісти перше місце.

The Roop – це поп-рок-гурт з Вільнюса, створений у 2014 році. У склад команди входить троє чоловіків. Вони виступали на всіх найбільших музичних фестивалях Литви, а також на багатьох міжнародних шоу.

Пісня Литви на Євробаченні 2021 від гурту The Roop

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The Roop – що відомо про представника Литви на Євробаченні

Минулого року гурт The Roop також мав представляти Литву на Євробаченні. Однак цього не сталося, оскільки музичний конкурс скасували через пандемію коронавірусу.

У 2020 році The Roop обрали пісню On Fireяка стала одною з найпопулярніших серед усіх представлених на конкурсі. Тоді литовському гурту також прогнозували перші місця.

Фото: The Roop 

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