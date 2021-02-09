Литва визначилася з представником на Євробаченні 2021. На музичному конкурсі у Роттердамі з піснею Discoteque виступить музичний гурт The Roop.

У фіналі національного відбору гурт отримав найбільше голосів глядачів та журі. За прогнозами букмекерів Eurovisionworld, представники Литви мають шанси посісти перше місце.

The Roop – це поп-рок-гурт з Вільнюса, створений у 2014 році. У склад команди входить троє чоловіків. Вони виступали на всіх найбільших музичних фестивалях Литви, а також на багатьох міжнародних шоу.

Пісня Литви на Євробаченні 2021 від гурту The Roop

The Roop – що відомо про представника Литви на Євробаченні

Минулого року гурт The Roop також мав представляти Литву на Євробаченні. Однак цього не сталося, оскільки музичний конкурс скасували через пандемію коронавірусу.

У 2020 році The Roop обрали пісню On Fire, яка стала одною з найпопулярніших серед усіх представлених на конкурсі. Тоді литовському гурту також прогнозували перші місця.

Фото: The Roop