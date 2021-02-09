Відомого українського хореографа Григорія Чапкіса вкотре госпіталізували. Зараз він перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні №6.

90-річному артисту ще не встановили діагноз. Лікарі стверджують, що це можуть бути наслідки після запалення легенів.

Про те, чи міг це бути коронавірус, сам Григорій Чапкіс не розповів.

– Сьогодні вночі “швидка” мене знову відвезла в лікарню. Я лежу в реанімації. Діагнозу поки не встановили. Ніби як залишкові явища після запалення легенів. У мене скувало спину й ноги. Важко ходити і важко дихати, – поділився Чапкіс.

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Чапкіс зізнався, що за час хвороби він дуже сильно схуд і йому стало важко пересуватися.

Григорій Чапкіс одружився вчетверте

У вересні 2020 року Григорій Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала 39-річна Міла, власниця мережі магазинів прикрас.

Перед офіційним оформленням стосунків хореограф придбав нове житло.

Джерело: Гордон

Фото: Григорій Чапкіс