Померла американська R&B співачка та екс-вокалістка гурту The Supremes Мері Вілсон. Виконавиці було 76 років.
Увечері, 8 лютого, стало відомо, що в Лас-Вегасі померла Мері Вілсон. Причина смерті виконавиці невідома. Трагедія стала несподіванкою для близьких співачки.
Свою музичну кар’єру Мері почала, коли була підлітком. У 15-річному віці майбутня зірка створила гурт The Primettes, який згодом було перейменовано в The Supremes.
Музичний колектив став одним з найуспішніших у США. Пік популярності припав на 1960-ті роки. В гурті виконавиця провела понад 15 років.
Після того як колектив розпався, Вілсон почала сольну кар’єру, яка була нерегулярною. Також зірка була зосереджена на грі в фільмах та сценічних постановках.
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Культовий американський телеведучий та письменник Ларрі Кінг помер у віці 87 років.
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