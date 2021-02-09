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Каріна Зуєва |

Померла вокалістка гурту The Supremes Мері Вілсон

Померла американська R&B співачка та екс-вокалістка гурту The Supremes Мері Вілсон. Виконавиці було 76 років.

Померла вокалістка гурту The Supremes Мері Вілсон

Увечері, 8 лютого, стало відомо, що в Лас-Вегасі померла Мері Вілсон. Причина смерті виконавиці невідома. Трагедія стала несподіванкою для близьких співачки.

Свою музичну кар’єру Мері почала, коли була підлітком. У 15-річному віці майбутня зірка створила гурт The Primettes, який згодом було перейменовано в The Supremes.

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Музичний колектив став одним з найуспішніших у США. Пік популярності припав на 1960-ті роки. В гурті виконавиця провела понад 15 років.

Після того як колектив розпався, Вілсон почала сольну кар’єру, яка була нерегулярною. Також зірка була зосереджена на грі в фільмах та сценічних постановках.

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Культовий американський телеведучий та письменник Ларрі Кінг помер у віці 87 років.

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Джерело: Variety

Фото: Depositphotos

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