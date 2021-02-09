Американська співачка Кеті Перрі поділилася успіхами доньки Дейзі у повсякденному житті.

36-річна поп-зірка розповіла про новий досвід материнства. У серпні 2020 року співачка народила першу дитину від англійського актора Орландо Блума.

Для 44-річного Орландо це вже друга дитина. Актор також є батьком 10-річного Флінна від колишньої дружини, австралійської супермоделі Міранди Керр.

Зірка з’явилася у чаті прямого ефіру з Келлі та Раяном, американського ранкового ток-шоу, де розповіла, як вона поєднує роль мами та кар’єру.

– Я справді почала зніматись в четвертому сезоні American Idol через п’ять тижнів після пологів. І я цього не планувала. Це було схоже на: Боже мій! Ви уявляєте, як це було інтенсивно?…Пологи, потім повернення до роботи та грудне вигодовування, – сказала Кеті своєму співведучому Раяну Сікресту.

Співачка також сказала, що знак зодіаку її дочки допомагає добре справлятись із повсякденною рутиною.

– Так, звичайно, у нашої родини є щоденні обов’язки. Моя дочка – Діва, і завдяки цьому знаку моя дитина добре режимить у повсякденному житті, – розповіла Перрі.

Новоспечена мама Кеті раніше розповідала, як з моменту пологів вона використовувала медитацію, щоб допомогти собі перезавантажитися протягом дня. Співачка покладалася на медитацію в ті дні, коли вона пропускає шість годин сну.

– У мене є 20 хвилин – зізналася співачка.

Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум стали батьками. 27 серпня 2020 року в них народилася донька Дейзі Дав Блум.

Про цю новину написав Блум у своєму Instagram.