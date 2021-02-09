Макс Михайлюк і Дарина Хлистун узаконили свої стосунки

Герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк та його кохана, модель Дарина Хлистун, таємно узаконили свої стосунки.

Цією інформацією Дарина поділилася на своїй сторінці в Instagram. Після того, як пара оголосила про те, що незабаром вони стануть батьками, до них підвищилася увага громадськості.

Хлистун наголосила, що її завалили запитаннями про термін вагітності та весілля.

– Я і Макс вже чоловік і дружина, – заявила модель.

Коли відбулося весілля – поки що невідомо. Пізніше Дарина додала, що незабаром вони про все розкажуть.

– Зовсім скоро ви все дізнаєтеся – і стать дитини, і термін вагітності. Ну а весілля побачите, – сказала Хлистун.

Максим Михайлюк стане батьком

У лютому 2021 року стало відомо, що Макс Михайлюк та Дарина Хлистун стануть батьками. Про це пара повідомила в Instagram, опублікувавши зворушливі знімки з фотосесії.

Дівчина розповіла, що Макс дуже зрадів, коли дізнався про вагітність своєї половинки.

Михайлюк наголосив, що вже не може дочекатися зустрічі з малюком і постійно цілує живіт Хлистун.

Фото: Daria Khlystun, Макс Михайлюк