Український електро-фолк-гурт Go-A представлятиме Україну на Євробаченні-2021 в Нідерландах. В ексклюзивному інтерв’ю учасники гурту розповіли про підготовку до конкурсу, пісню Шум та зміни у житті.

Учасники гурту зізналися, що підготовка до Євробачення-2021 дуже виснажує, адже на них звалилися величезна увага журналістів і навантаження в плані соціального тиску.

– Ми займаємося музикою, щоб виступати для людей, і взагалі ми дуже шоковані тим, в яку історію вписалися. З одного боку, ми розуміємо, що нам треба гідно представити Україну. А з іншого боку, нам треба абстрагуватися від цих думок, адже творчість так не робиться. Дуже складно писати пісню, коли ти постійно думаєш про те, що треба зробити щось грандіозне. Через це відбувалися нервові перенапруження, – зізналася солістка Катерина Павленко.

У Нідерландах гурт Go-A виконає пісню Шум. В основу композиції покладений магічний обряд закликання весни та пробудження всього живого.

Катерина розповіла про традицію водіння Шума, а також зазначила, що цей трек у репертуарі гурту з’явився дуже давно.

– Композиція Шум – це одна з найперших наших пісень. У мене просто випадково виникла ідея адаптувати український обряд водіння Шума в сучасні реалії. Шум – це дух лісу. Закликати зеленого Шума – означає закликати весну. Українці вірили, що існують темні і світлі сили. Темні сили не можуть зникнути, і люди намагалися їх задобрити для того, щоб жити в гармонії. Так і виникли проводи русалок, водіння Шума та інші традиції, – розповідає солістка гурту.

Відеокліп на пісню Шум гурт презентував в січні 2021 року. Тарас Шевченко розповів, що кліп вони знімали та монтували повністю на смартфоні.

– Спочатку ми мали бути в іншому вбранні, але потім подумали, що в зв’язку з карантином будемо у захисних масках та спеціальних костюмах. Знімання відбувалося три години на горі Щекавиця на Подолі, де був пронизливий вітер та було дуже холодно, – зазначає Катерина Павленко.

Учасники гурту зізналися, що вони повністю впевнені у конкурсній пісні та унікальності свого репертуару.

– Ми взагалі перші, хто їде на Євробачення з українською піснею. Тим паче ми будемо використовувати українські народні інструменти – сопілку та дримбу, а також автентичний фольклор та мелодію, – каже Ігор Діденчук. – Насправді, нескладно взяти якийсь модний танцювальний біт і накласти на нього народний вокал. Але в нас все відбувається по-іншому. Катя вивчає фольклор на глибинному рівні і ті пісні, які в нас є – це фактично повний симбіоз сучасної музики із стародавньою. Кожен звук, кожен удар барабану та нота сопілки несуть своє значення, – стверджує Тарас Шевченко.

Поки гурт не розголошує всі подробиці щодо постановки конкурсного номеру. Але співаки розповіли, що UA Суспільне організували спеціальний конкурс для того, щоб зібрати хорошу команду людей, які хочуть брати участь у створенні справжнього дійства.

– Взагалі вся ця історія з Євробаченням дуже змінила наше життя. Попри те, що ми й далі займаємося своїми справами, в кожного з нас з’явилася іскра, яка нас запалила. Тим паче ми отримали дуже великий фідбек від слухачів з Європи і зрозуміли, що наша музика подобається людям. І нас дуже надихнуло те, що через вісім років ми нарешті отримали свого слухача, – каже солістка гурту.

Учасники гурту впевнені, що на конкурсі дуже важлива моральна підготовка. Варто відволіктися та насолодитися процесом.

– Євробачення – це свято музики, тому не боїмося ні перемоги, ні поразки. Ми просто їдемо показати свою музику і, в будь-якому разі, це буде дуже класна історія. Ми хочемо представити українську культуру. Якщо Європі сподобається, це означатиме, що ми зробили щось дуже важливе, – стверджує Катерина Павленко.

Євробачення-2021

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 пройде у Нідерландах.

Через пандемію коронавірусу організатори ухвалили рішення, згідно з яким усі учасники заздалегідь запишуть свої виступи наживо, щоб гарантовано взяти участь у конкурсі. Відомо, що у Євробаченні-2021 візьме участь 41 країна.