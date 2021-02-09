Популярна українська співачка Тіна Кароль показала, як розчищає снігові замети у себе на подвір’ї.

Відомо, що співачка живе у приватному будинку під Києвом. Сильні снігопади завдали немалого клопоту зірці, і їй довелося самостійно розчищати замети.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Тіна опублікувала відео, на якому вона працює з лопаю в руках. Щоб робота була більш продуктивною, співачка увімкнула музику та не забула про хороший настрій.

– Ну що, я пробираюся до спортзалу! – каже зірка.

Своїм прикладом Тіна показує, що погодні умови не є перешкодою для занять спортом.

Тіна Кароль придбала землю в Карпатах

Співачка Тіна Кароль придбала ділянку в Карпатах, щоб звести там будинок.

Артистка зізналася, що давно мріяла про будинок в Карпатах і не соромиться відкрито говорити про купівлю. Зірка стверджує, що вона ні від кого не ховається та завжди платить податки.

Фото: Тіна Кароль