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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

З лопатою в руках: Тіна Кароль самостійно чистить подвір’я від снігу

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала, як розчищає снігові замети у себе на подвір’ї.

З лопатою в руках: Тіна Кароль самостійно чистить подвір’я від снігу

Відомо, що співачка живе у приватному будинку під Києвом. Сильні снігопади завдали немалого клопоту зірці, і їй довелося самостійно розчищати замети.

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У сторіз на своїй сторінці в Instagram Тіна опублікувала відео, на якому вона працює з лопаю в руках. Щоб робота була більш продуктивною, співачка увімкнула музику та не забула про хороший настрій.

– Ну що, я пробираюся до спортзалу! – каже зірка.

Своїм прикладом Тіна показує, що погодні умови не є перешкодою для занять спортом.

Тіна Кароль придбала землю в Карпатах

Співачка Тіна Кароль придбала ділянку в Карпатах, щоб звести там будинок.

Артистка зізналася, що давно мріяла про будинок в Карпатах і не соромиться відкрито говорити про купівлю.  Зірка стверджує, що вона ні від кого не ховається та завжди платить податки. 

Фото: Тіна Кароль

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