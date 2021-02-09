Відомий радянський актор Леонід Куравльов перестав виходити на зв’язок. Ніхто не знає, де зараз перебуває артист.

За словами колег, Леонід завжди був замкненою людиною. Після смерті коханої дружини Ніни Васильєвої, з якою вони прожили разом 52 роки, Куравльов і зовсім закрився в собі. Дружина актора померла в 2012 році.

– Востаннє я його бачила влітку. Він завжди був сумним та одягнений в усе чорне. Він у жалобі. Смерть дружини його зламала, – сказала сусідка артиста.

Близький друг зірки фільму Іван Васильович змінює професію, художник Нікас Сафронов в останній раз бачився з Куравльовим півтора роки тому, а говорив телефоном – рік тому.

– Він весь час думає про смерть. Після того, як пішла його дружина, він загубився. Зараз і зовсім відключив усі телефони. Я дзвонив за кількома номерами, але ніхто не відповідає, – розповів Сафронов.

Кінознавець Олександр Шпагін і зовсім вважає, що Куравльов захворює хворобою смерті.

– Останній раз я бачив Леоніда півтора роки тому. З кожним роком людина захворює все більше хворобою смерті. Йому все складніше налаштувати себе на лад життя. Таке відчуття, що він готується на той світ, – сказав Шпагін.

Колеги артиста підкреслили, що намагалися допомогти Куравльову, але в них нічого не вийшло. Артист нікого близько до себе не підпускає.

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Цікаво, що Куравльов знявся в багатьох фільмах – Іван Васильович змінює професію, Афоня, П’ять хвилин страху, Вулиці розбитих ліхтарів та інше, але нічого спільного зі своїми персонажами він не має.

– Куравльов абсолютно не схожий ні на одного свого героя. Він людина, яка тікає від світу, у нього ніколи не було романів на стороні, завжди була одна жінка і при цьому він дуже багато працював, – розповів Олександр Шпагін.

Відомо, що Нікас Сафронов допомагав розробляти пам’ятник дружині Куравльова, на якому також вигравірувано ім’я актора.

Помер Василь Лановий

Відомий радянський актор Василь Лановий помер у віці 87 років. Серце артиста перестало битися ввечері 28 січня.

Трагічну новину підтвердила дружина актора – Ірина Купченко. Нещодавно разом із нею Василь Лановий захворів на коронавірус.

Стан артиста різко погіршився, а за деякий час у Василя Ланового настала клінічна смерть, через декілька годин актор помер.