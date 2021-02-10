Модель Дарина Хлистун розповіла, як познайомилася з головним героєм реаліті-шоу Холостяк 10 Максом Михайлюком.

Пара довгий час не афішувала свої стосунки, але після новини про вагітність вони вирішили поділитися історією свого кохання.

На сторінці в Instagram Дарина оприлюднила їхнє спільне селфі з відпочинку та розповіла, що з Максимом вона познайомилася в інтернеті. Він написав їй комплімент, а дівчина наважилася на нього відповісти.

За словами Дарини, саме тоді у неї закінчився роман тривалістю у два роки і вона не була готова до нових стосунків. Але побачивши фотографії Максима, модель не встояла перед його очима.

– 20 травня – це день коли він мені написав, і наші плани про холостяцьке життя були порушені. Зізнаюся чесно, побачивши одну фотографію в профілі Максима, я наважилася йому відповісти. Повторю ще багато-багато разів, які у нього очі, – каже дівчина.

Перше побачення пари відбулося за тиждень після знайомства в інтернеті. Дарина приїхала із рідного Дніпра до Києва, де її зустрів Максим та запросив на обід. Дівчина поділилася, що вони легко знайшли спільну мову і з кожною новою зустріччю пізнавали одне одного ближче.

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Дарина зрозуміла, що закохалася, коли Максим, не витримавши розлуку в кілька днів, приїхав до неї в Дніпро. Дівчина перша зізналася у своїх почуттях і була дуже рада, що вони виявилися взаємними.

– Я про такого Макса мріяла і думала, що таких не існує. Але, як виявилося, доля приберегла для мене його, за що я дуже вдячна. І я тішуся, що тоді, 20 травня, він вирішив написати мені комплімент, а я зі свого боку зважилася на нього відповісти, – розповідає Дарина.

Макс Михайлюк і Дарина Хлистун таємно розписалися

Герой реаліті-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк та модель Дарина Хлистун таємно узаконили свої стосунки. Після того, як пара оголосила про те, що незабаром вони стануть батьками, до них підвищилася увага громадськості.

Коли відбулося весілля – поки що невідомо, але Дарина зазначила, що незабаром вони про все розкажуть.

Фото: Дарина Хлистун