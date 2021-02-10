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Каріна Зуєва |

Хіба не очевидно: Аліна Гросу підігріла чутки про роман із російським актором

Українська співачка Аліна Гросу вперше розповіла про роман з російським актором Романом Полянським.

Хіба не очевидно: Аліна Гросу підігріла чутки про роман із російським актором

Довгий час шанувальники 25-річної виконавиці тільки і могли здогадуватися, які в неї стосунки з 37-річним відомим актором з Росії.

Зірки те і роблять, що активно діляться в Instagram спільними фотографіями та відео. А днями Аліна взагалі анонсувала вихід кліпу на їх спільну пісню Полотенце, розмістивши у своєму мікроблозі романтичні знімки з Романом.

Підписники вирішили запитати у виконавиці прямо та дізнатися, чи перебуває вона в стосунках з Полянським.

Гросу не стала пояснюватися на словах і опублікувала чорно-білий знімок, на якому актор цілує її в чоло.

– Відповідь не очевидна? – запитала артистка.

Аліна Гросу розповіла про роман з Романом Полянським

Шанувальники Гросу засипали її коментарями в соціальних мережах, однак не всі зрозуміли неоднозначну відповідь співачки.

– Яка ви гарна пара, просто створені одне для одного. Сподіваємося, що ви все таки разом та чекаємо весілля, – пишуть підписники зірки.

Варто відзначити, що співачка вже була в шлюбі, але через п’ять місяців розлучилася зі своїм чоловіком.

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Не як грім серед ясного неба: Аліна Гросу розповіла про розлучення з чоловіком

Аліна Гросу про розлучення з чоловіком

У червні 2019 року Аліна Гросу і бізнесмен Олександр Комков зіграли весілля в Італії, але через п’ять місяців подружжя роз’їхалося.

Пізніше Гросу поділилася подробицями розлучення з чоловіком і розповіла, що проблеми у пари почалися відразу після весілля. А вже в грудні Олександр запропонував пожити окремо, що збентежило артистку, проте вона все ж зібрала речі та переїхала на іншу квартиру.

Згодом російський бізнесмен зізнався, що у нього роман з іншою жінкою.

Фото: Аліна Гросу

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