Російський актор театру та кіно Сергій Бурунов і співачка Монеточка (Ліза Гирдимова) 10 лютого 2021 року випустили чорно-білий кліп на пісню Белые розы, кавер композиції Ласкового мая.

За сюжетом кліпу Монеточка лежить на роялі та співає про кохання до троянд. Також співачка танцює під дощем із пелюсток.

Бурунов у образі безпритульного бродить вулицями та телефонує Монеточці, одягненій у вінчальну сукню. Актор танцює з поліцейськими біля палаючих бочок, поки ті не затримують його.

В кінці відео Бурунов просовує Монеточці троянду крізь сітчастий паркан – і всі знову починають щасливо та вільно танцювати.

Кліп присвячений виходу комедії Рідні за сценарієм Жори Крижовнікова та Олексія Казакова, в якій Сергій і Монеточка зіграли головні ролі – батька і доньки. Прем’єра картини відбудеться 11 лютого 2021 року.

Настя Каменських презентувала кліп на пісню Почуття

У кінці січня 2021 року відбулась прем’єра кліпу на пісню Почуття Насті Каменської.

Відомо, що відеоролик на пісню Почуття для артистки особливий. Його прем’єри чекав покійний батько Насті.

У пісні та представленому кліпі розповідається про почуття дівчини, яка йде під вінець, про емоції батьків, які віддають свою дочку заміж.

У кліпі разом із Каменських знялася її мама.

Фото: Монеточка