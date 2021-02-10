Американська кіноакадемія оприлюднила короткий список номінантів 93-ї церемонії вручення премії Оскар 2021 у дев’яти номінаціях.

Вручатимуть премії Оскар 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.

Фільми українських режисерів, Валентина Васяновича Атлантида та Ірини Цілик Земля блакитна, ніби апельсин – у номінацію не потрапили.

Шорт-лист Оскара-2021

Найкращий документальний фільм:

Все: Боротьба за демократію (All in: The fight for democracy);

Молоді політики (Boys state);

Колектив (Collective);

Кріп Кемп (Crip Camp);

Дік Джонсон є мертвим (Dick Johnson Is Dead);

Гунда (Gunda);

МЛК/ФБР (MLK​​/FBI);

Агент кротів (The Mole Agent);

Мій учитель – восьминіг (My Octopus Teacher);

Ноктюрн (Notturno);

Художник і злодій (The Painter and the Thief);

76 днів (76 Days);

Час (Time);

Мисливці за трюфелями (The Truffle Hunters);

Ласкаво просимо до Чечні (Welcome to Chechnya).

Найкращий короткометражний документальний фільм:

Гаряча лінія по абортам, це Ліза (Abortion Helpline, This Is Lisa);

Блюз call-центра (Call Center Blues);

Колетт (Colette);

Концерт — це розмова (A Concerto Is a Conversation);

Не розділяти (Do Not Split);

Голодна палата (Hunger Ward);

Істерична дівчина (Hysterical Girl);

Пісня про кохання для Латаші (A Love Song for Latasha);

Швидкісні кубери (The Speed Cubers);

Що зробила б Софі Лорен? (What Would Sophia Loren Do?).

Найкращий міжнародний художній фільм:

Куди ти йдеш, Аїда, Боснія и Герцеговина (Quo Vadis, Aida);

Агент кротов, Чилі (The Mole Agent);

Шарлатан, Чехія (Charlatan);

Ще по одній, Данія (Another Round);

Двоє з нас, Франція (Two of Us);

Прокляття Ла Йорни, Гватемала (La Llorona);

Кращий час, Гонконг (Better Days);

Діти сонця, Іран (Sun Children);

Ніч королів, Кот-д’Івуар (Night of the Kings);

Я більше не тут, Мексика (I’m No Longer Here);

Надія, Норвегія (Hope);

Колектив, Румунія (Collective);

Дорогі товариші!, Росія (Dear Comrades!);

Сонце, Тайвань(A Sun);

Людина, який продала свою шкіру, Туніс (The Man Who Sold His Skin).

Найкращий грим та зачіски:

Хижі птахи та фантастична Харлі Квінн (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);

Емма (Emma);

Глорія (The Glorias );

Елегія Гіллбіллі (Hillbilly Elegy);

Містер Джангл і різдвяна подорож (Jingle Jangle: A Christmas Journey);

Дрібниці (The Little Things);

Ма Рейні: Мати блюзу (Ma Rainey’s Black Bottom);

Манк (Mank);

Одна ніч в Майамі … (One Night in Miami …);

Піноккіо (Pinocchio).

Читайте Оголошені номінанти на премію Золотий глобус

Найкраща музика до фільму:

Амоніт (Ammonite);

Заметіль душ (Blizzard of Souls);

П’ятеро однієї крові (Da 5 Bloods);

Людина-невидимка (The Invisible Man);

Містер Джангл і різдвяна подорож” (Jingle Jangle: A Christmas Journey);

Дрібниці (The Little Things);

Життя попереду (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se);

Манк (Mank);Північне небо (The Midnight Sky);

Мінар (Minari);

Мулан (Mulan);

Новини з усього світу (News of the World);

Душа (Soul);

Тенет (Tenet);

Суд над Чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7).

Найкращі візуальні ефекти:

Хижі птахи та фантастична Харлі Квінн (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);

Бладшот (Bloodshot);

Манк (Mank);

Кохання і монстри (Love and Monsters);

Північне небо (The Midnight Sky);

Айван, єдиний і неповторний (The One and Only Ivan);

Мулан (Mulan);

Ласкаво просимо до Чечні (Welcome to Chechnya);

Душа (Soul).

Також оприлюднили шорт-лист претендентів у номінаціях- Найкращий анімаційний короткометражний фільм, Найкраща пісня і Найкращий художній короткометражний фільм.

15 головних серіалів 2020 від Золотого глобуса

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Для серіалів на премії виділено аж три секції: найкраща драма, мюзикл/комедія та міні-серіал або телефільм. Потрапили в номінації за підсумками 2020 року як новинки, так і маститі твори, що налічують не один сезон.