Американська кіноакадемія оприлюднила короткий список номінантів 93-ї церемонії вручення премії Оскар 2021 у дев’яти номінаціях.
Вручатимуть премії Оскар 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.
Фільми українських режисерів, Валентина Васяновича Атлантида та Ірини Цілик Земля блакитна, ніби апельсин – у номінацію не потрапили.
Шорт-лист Оскара-2021
Найкращий документальний фільм:
- Все: Боротьба за демократію (All in: The fight for democracy);
- Молоді політики (Boys state);
- Колектив (Collective);
- Кріп Кемп (Crip Camp);
- Дік Джонсон є мертвим (Dick Johnson Is Dead);
- Гунда (Gunda);
- МЛК/ФБР (MLK/FBI);
- Агент кротів (The Mole Agent);
- Мій учитель – восьминіг (My Octopus Teacher);
- Ноктюрн (Notturno);
- Художник і злодій (The Painter and the Thief);
- 76 днів (76 Days);
- Час (Time);
- Мисливці за трюфелями (The Truffle Hunters);
- Ласкаво просимо до Чечні (Welcome to Chechnya).
Найкращий короткометражний документальний фільм:
- Гаряча лінія по абортам, це Ліза (Abortion Helpline, This Is Lisa);
- Блюз call-центра (Call Center Blues);
- Колетт (Colette);
- Концерт — це розмова (A Concerto Is a Conversation);
- Не розділяти (Do Not Split);
- Голодна палата (Hunger Ward);
- Істерична дівчина (Hysterical Girl);
- Пісня про кохання для Латаші (A Love Song for Latasha);
- Швидкісні кубери (The Speed Cubers);
- Що зробила б Софі Лорен? (What Would Sophia Loren Do?).
Найкращий міжнародний художній фільм:
- Куди ти йдеш, Аїда, Боснія и Герцеговина (Quo Vadis, Aida);
- Агент кротов, Чилі (The Mole Agent);
- Шарлатан, Чехія (Charlatan);
- Ще по одній, Данія (Another Round);
- Двоє з нас, Франція (Two of Us);
- Прокляття Ла Йорни, Гватемала (La Llorona);
- Кращий час, Гонконг (Better Days);
- Діти сонця, Іран (Sun Children);
- Ніч королів, Кот-д’Івуар (Night of the Kings);
- Я більше не тут, Мексика (I’m No Longer Here);
- Надія, Норвегія (Hope);
- Колектив, Румунія (Collective);
- Дорогі товариші!, Росія (Dear Comrades!);
- Сонце, Тайвань(A Sun);
- Людина, який продала свою шкіру, Туніс (The Man Who Sold His Skin).
Найкращий грим та зачіски:
- Хижі птахи та фантастична Харлі Квінн (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
- Емма (Emma);
- Глорія (The Glorias );
- Елегія Гіллбіллі (Hillbilly Elegy);
- Містер Джангл і різдвяна подорож (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
- Дрібниці (The Little Things);
- Ма Рейні: Мати блюзу (Ma Rainey’s Black Bottom);
- Манк (Mank);
- Одна ніч в Майамі … (One Night in Miami …);
- Піноккіо (Pinocchio).
Найкраща музика до фільму:
- Амоніт (Ammonite);
- Заметіль душ (Blizzard of Souls);
- П’ятеро однієї крові (Da 5 Bloods);
- Людина-невидимка (The Invisible Man);
- Містер Джангл і різдвяна подорож” (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
- Дрібниці (The Little Things);
- Життя попереду (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se);
- Манк (Mank);Північне небо (The Midnight Sky);
- Мінар (Minari);
- Мулан (Mulan);
- Новини з усього світу (News of the World);
- Душа (Soul);
- Тенет (Tenet);
- Суд над Чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7).
Найкращі візуальні ефекти:
- Хижі птахи та фантастична Харлі Квінн (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
- Бладшот (Bloodshot);
- Манк (Mank);
- Кохання і монстри (Love and Monsters);
- Північне небо (The Midnight Sky);
- Айван, єдиний і неповторний (The One and Only Ivan);
- Мулан (Mulan);
- Ласкаво просимо до Чечні (Welcome to Chechnya);
- Душа (Soul).
Також оприлюднили шорт-лист претендентів у номінаціях- Найкращий анімаційний короткометражний фільм, Найкраща пісня і Найкращий художній короткометражний фільм.
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