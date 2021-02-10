Ріанна закриває свій модний бренд Fenty

Популярна американська співачка Ріанна і французька компанія LVMH закривають роботу модного бренду Fenty.

Артистка та виробник предметів розкоші вирішили призупинити роботу бренду Fenty до кращих часів, менш ніж за два роки після запуску.

Остання колекція модного бренду була представлена в листопаді 2020 року – лінія взуття з одним з найулюбленіших дизайнерів Ріанни Аміною Муадді.

За даними іноземних ЗМІ, причиною призупинення роботи стало те, що співачка не відвідувала офіс у Парижі і фабрику в Італії в зв’язку з карантином.

Читайте Ріанна знялася у відвертій фотосесії спідньої білизни

Проте, LVMH продовжують співпрацювати з Ріанною та підтримувати її комерційні проекти – Fenty Beauty та Fenty Skin, а також лінію нижньої білизни зірки – Savage x Fenty.

Варто зазначити, що французька компанія LVMH – це виробник предметів розкоші під торговими марками Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior, Moët & Chandon тощо.

Fenty домігся значних успіхів у продажах окулярів, деніму, взуття та встиг обзавестися постійними клієнтами. Повідомляється, що інтерент-магазин бренду припинить свою роботу в найближчі кілька тижнів.

Ріанна стала на захист фермерів в Індії

Співачка Ріанна публічно стала на захист фермерів Індії, чим спровокувала обурення влади країни.

Протестуючі фермери вимагають скасування трьох нових сільськогосподарських законів, які, за їхніми словами, були прийняті урядом без їхнього відома, і залишили їх на відкуп великим корпораціям. Після цього влада Індії почали застосовувати жорсткі розправи до протестуючих.

На своїй сторінці в Twitter співачка опублікувала допис, в якому наголосила на жорстких діях влади проти індійських фермерів.

Джерело: WWD

Фото: Rihanna