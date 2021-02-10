Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про перші гонорари, майбутній концерт на Олімпійському, виховання сина та стосунки з чоловіком.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV артистка відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко про особисте життя та творчу кар’єру.

Лідер гурту розповіла, як заробила своїм голосом перші гроші в житті.

– Я прийшла до мами в ресторан, де вона співала, і також вирішила приєднатись. Мені заплатили 100 грн, – посміхаючись розповіла артистка.

Юлія розповіла, що на початку кар’єри гурт заробляв гонорари у розмірі від 10 до 20 тис. грн. Кліп на пісню Гора виявився найдорожчим. За нього було сплачено $45 тис.

Також співачка сказала, що прибутки ділить із чоловіком, креативним продюсером Валерієм Бебком, порівну – 50 на 50.

Гурт The Hardkiss святкує свій 10-літній ювілей у 2021 році. Юлія Саніна зізналась, що шанувальників чекає сюрприз.

– 29 травня ми плануємо наш перший Олімпійський та випуск нового альбому. Я дуже хвилююсь, щоби все вийшло зі стадіоном, – сказала Саніна.

Серед української естради своїм головним конкурентом Юлія вважає гурт Океан Ельзи.

Лідер гурту сказала, що взагалі більше не бажає брати участь у Євробаченні, але мріє отримати нагороду Греммі.

Також фронтвумен розповіла про своє особисте життя та стосунки з чоловіком.

– Найскладніше у роботі разом з чоловіком – переключатись на романтичні стосунки. Я ніколи не змогла б пробачити зраду, – зізналась Юлія.

Співачка намагається будувати дружні стосунки з сином. Юлія успішно поєднує творчу кар’єру з материнством.

На запитання, за що співачці може бути соромно, Юлія відповіла, що за деякі відверті кадри з кліпу на пісню Strange Moves разом з Kazaky.

– Соромно…Є кліп Strange Moves з Kazaky, де ми трохи дуркуємо в кінці кліпу. Ми вирішили залишити ці кадри, і от за них мені дещо соромно, – зізналась артистка.

Юлія обирає секс на противагу наркотикам та рок-н-ролу.

Юлія Саніна про творчі плани на карантині

Українська співачка Юлія Саніна розповіла про життя артистів під час пандемії і зізналася, що їй не вистачає концертів.

Співачка розповіла, що життя артиста під час пандемії складається зі студійної роботи та зйомок.

Музикантам не вистачає концертної атмосфери та публіки.

Фото: Юлія Саніна

Джерело: Ранок у великому місті