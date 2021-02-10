Французька Академія мистецтв та технологій кінематографа оголосила номінантів 46-ї премії Сезар.

На найбільшу кількість нагород претендує стрічка Що ми говоримо, що ми робимо режисера Емманюеля Муре. Фільм претендує на перемогу у 13 категоріях, серед яких Найкраща картина року.

Виконавці головних ролей у фільмі Нільс Шнайдер та Камелія Джордана поборються за звання найкращого актора та акторки року.

Найкращою картиною року такою можуть стати фільми: Літо’85 (реж. Франсуа Озон), Відчайдушні втікачі (реж. Альбер Дюпонтель), Маленька дівчинка (реж. Себастьєн Ліфшиц) та Антуанетта у Севенні (реж. Керолайн Віньяль).

Окрім Шнайдера претендентами на Найкращу чоловічу роль стали: Самі Буажіла (Сон, реж. Мехді Барсауї), Джонатан Коен (Великий, реж. Софі Летурнер), Альбер Дюпонтель (Відчайдушні втікачі, реж. Альбер Дюпонтель) та Ламбер Вільсон за роль Шарля де Голля у фільмі Де Голль, режисера Гебріела Ле Боміна.

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На перемогу у категорії Найкраща акторка окрім Камелії Джордани претендують: Лоре Келамі (Антуанетта в Севенні, реж. Керолайн Віньяль), Мартін Шевальє і Барбара Зукова (Двоє, реж. Філіппо Менеґетті) та Вірджинія Ефіра (Відчайдушні втікачі реж. Альбер Дюпонтель).

За Найкращу режисуру посперечаються: Альбер Дюпонтель (Відчайдушні втікачі), Франсуа Озон (Літо’85), Емманюель Муре (Що ми говоримо, що ми робимо), Себастьєн Ліфшиц (Маленька дівчинка) та Майвенн (ДНК).

Премія Сезар вручається французької Академією мистецтв та технологій кінематографа з 1976 року. Вона отримала назву на честь скульптора-авангардиста Сезара Бальдачіні. 46-а церемонія нагородження запланована на 12 березня.

Оскар оголосив шорт-лісти у дев’яти номінаціях

Американська кіноакадемія оприлюднила короткий список номінантів 93-ї церемонії вручення премії Оскар 2021 у дев’яти номінаціях.

Стрічка Атлантида режисера Валентина Васяновича, яка претендувала на перемогу у номінації Найкращий іноземний фільм, до короткого списку номінантів не потрапила.