Дочка екс-подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло видалила прізвище батька зі свого закритого профілю у соціальних мережах.

57-річний Пітт та 45-річна Джолі офіційно розлучилися у 2019 році, але пара ще досі не вирішила питання щодо опіки над дітьми та фінансові справи.

Попри те, що шестеро дітей пари живуть з Анджеліною в її особняку в Лос-Анджелесі, вони регулярно контактують з Бредом.

Шайло була найбільш близька з актором, тому відмова від його прізвища може стати сильним ударом для Пітта.

– Це серйозна зневага до Бреда і знак того, що він може втратити Шайло через Анджеліну. Навіть попри те, що вона не мала на увазі нічого поганого, це справжній удар, – повідомляється у джерелі.

Анджеліна Джолі досі не оговталась після розлучення

Американська акторка Анджеліна Джолі та Бред Пітт розійшлися в 2016 році.

Джолі розповіла, що ще не оговталася після розриву і не впевнена, що зараз переживає щасливий період свого життя, натякнувши, що останні роки були для неї досить неспокійними.

Зірка зізналася, що живе всього в п’яти хвилинах від будинку колишнього чоловіка Пітта. 57-річний актор живе поблизу, щоб бути поруч з Анджеліною та їхніми дітьми.

Джерело: Mirror

Фото: Getty Images