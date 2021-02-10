Український фільм Атлантида режисера Валентина Васяновича, який був у списку претендентів на Оскар-2021, не потрапив у шорт-лист премії.

Американська академія кінематографічних мистецтв оприлюднила короткий список повнометражних фільмів 93-ї премії Оскар. Фільм Атлантида був у довгому переліку номінації Найкращий фільм іноземною мовою, але у шорт-лист премії він не потрапив.

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Сюжет фільму розповідає про життя Донбасу після перемоги України у війні з Росією. Події в кінокартині відбуваються в 2025 році. В Атлантиді знялися ветерани АТО, волонтери та солдати ЗСУ.

Відомо, що від України цьогоріч номінували на Оскар не тільки фільм Атлантида, а й і документальну стрічку Земля блакитна, ніби апельсин режисера Ірини Цілик. Картина також не ввійшла до короткого списку премії.

Обидва фільми номінував український оскарівський комітет.

Фільм Атлантида номіновано на премію BAFTA

Кінострічка Атлантида потрапила до 12-и номінацій премії BAFTA і буде боротися за престижну нагороду в категоріях: Найкращий фільм, Найкращий неангломовний фільм, Найкраща режисерська робота та інші.

У 2021 році за звання найкращої стрічки боротиметься 245 картин. За нагороду в категорії Найкращий неангломовний фільм – 55 картин.

Імена лауреатів стануть відомі 11 квітня 2021 року під час урочистої церемонії нагородження.