Відому українську костюмовану драму Кріпосна з початку лютого почали транслювати в Японії.

Серіал Кріпосна завойовує нові території та підкорює серця телеглядачів різних країн, серед яких – США, Литва, Польща, Росія, Казахстан, Сербія, Угорщина, Хорватія та інші.

Тепер масштабну костюмовану драму виробництва FILM.UA з початку лютого офіційно почали показувати в Японії на телеканалі Ginga. Телесеріал виходить під назвою Полум’яне кохання, з оригінальною звуковою доріжкою та субтитрами японською мовою.

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Варто відзначити, що сторінка проекту оформлена з особливою увагою до деталей та посерійним синопсисом. Також телеканал Ginga випустив трейлер японською мовою.

Прем’єра українського серіалу Кріпосна відбулася 25 лютого 2019 року на телеканалі СТБ. За даними рейтингів, телесеріал став лідером серед усіх телеканалів України, після чого почав завойовувати міжнародний медіринок.

Серіал Кріпосна б’є рекорди в Польщі

Телесеріал Кріпосна став дуже популярним серед польської аудиторії. Хіт і феномен – саме так називають Кріпосну польські ЗМІ, коли пишуть про шалений успіх роботи українських кінематографістів.

За даними спеціалізованого польського ресурсу Wirtualne Media, за перший тиждень показу аудиторія Кріпосної склала 1,23 млн глядачів.