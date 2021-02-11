Американська студія Lucasfilm розірвала контракт із зіркою серіалу Мандалорець Джиною Карано. Причиною стали скандальні пости актриси в Instagram, де вона порівняла США з нацистською Німеччиною.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram акторка зробила висновок, що бути республіканцем сьогодні в США все одно, що бути євреєм під час Голокосту. Таким чином актриса підтримала 45-го президента Дональда Трампа.

– Євреїв били на вулицях не нацисти, а їхні сусіди, і навіть діти. Оскільки історію редагують, більшість людей сьогодні не розуміють, що для того, щоб нацистські солдати змогли легко зігнати тисячі євреїв, уряд спочатку змусив своїх сусідів ненавидіти їх просто за те, що вони євреї. І чим це відрізняється від ненависті до когось за політичні погляди? – написала Джина.

Згодом зірка видалила свій пост, але користувачі соціальної мережі встигли зробити скріншоти. Також підписники запустити хештег #FireGinaCarano із закликом покарати зірку.

– Джина Карано наразі не працює в Lucasfilm, і ми не збираємося співпрацювати з нею у майбутньому. Її пости в соціальних мережах, що порочать людей на основі їхньої культурної та релігійної ідентичності, огидні і неприйнятні, – заявив представник студії Lucasfilm.

Шая ЛаБаф втратив контракт з агентством CAA

Американьске агентство CAA розірвало контракт з Шаєю ЛаБафом на невизначений термін через звинувачення у сексуальному насильстві.

Агенство не звільнило актора офіційно, а лише дало час, необхідний для того, щоб ЛаБаф зміг відновити своє психічне здоров’я. Уже п’ять тижнів ЛаБаф перебуває на лікуванні, яке триватиме до повного його одужання.

Фото: Getty images

Джерело: Variety