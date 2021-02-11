Українська телеведуча Леся Нікітюк не стане героїнею нового сезону романтичного реаліті-шоу Холостячка.

Після закінчення першого сезону шоу, де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина, телеглядачі обговорюють, хто ж стане наступною дівчиною, за серце якої будуть боротися чоловіки.

Серед претенденток глядачі висували кілька кандидатур – Аліна Гросу, Тіна Кароль, Леся Нікітюк і Міша Романова.

Однак 33-річна Нікітюк розповіла, що не братиме участі у шоу Холостячка. Цією інформацією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

– Ні, я не братиму участі у шоу Холостячка. Мені здається, що історію про Білосніжку і сімох гномів уже всі читали й бачили, – сказала Леся.

Нікітюк розповіла, як стала ведучою Орла і Решки

Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як стала ведучою тревел-шоу Орел і Решка, завдяки якому здобула популярність.

Артистка розповіла, що в цьому їй допоміг нинішній президент України Володимир Зеленський.

До початку своєї кар’єри Леся неодноразово брала участь у гумористичному шоу Розсміши коміка, де Зеленський був суддею. Він запам’ятав дівчину та наполіг на тому, щоб її запросили на кастинг шоу Орел і Решка.

Фото: Леся Нікітюк