Син Григорія Чапкіса розповів про стан батька

Син відомого українського хореографа Григорія Чапкіса прокоментував стан батька, якого нещодавно госпіталізували.
На своїй сторінці в Instagram Григорій Чапкіс молодший закликав усіх молитися за його батька.
– Будь ласка, моліться за мого тата. Його справи кепські, – написав Григорій.
За два місяці це вже третя госпіталізація 90-річного хореографа. В одному з інтерв’ю Чапкіс зізнався, що відчуває слабкість, запаморочення та тяжкість у ногах.
Шанувальники артиста непокояться за його стан та бажають якнайшвидшого одужання.
Чапкіса вкотре госпіталізували
Українського танцівника Григорія Чапкіса вкотре госпіталізували. Зараз він перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні №6.
Артисту ще не встановили діагноз. Лікарі стверджують, що це можуть бути наслідки після запалення легенів.
Про те, чи міг це бути коронавірус, сам Григорій Чапкіс не розповів.