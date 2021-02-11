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Каріна Зуєва |

Його справи кепські: син Григорія Чапкіса закликав молитися за батька

Син відомого українського хореографа Григорія Чапкіса прокоментував стан батька, якого нещодавно госпіталізували.

Його справи кепські: син Григорія Чапкіса закликав молитися за батька

На своїй сторінці в Instagram Григорій Чапкіс молодший закликав усіх молитися за його батька.

– Будь ласка, моліться за мого тата. Його справи кепські, – написав Григорій.

Син Григорія Чапкіса розповів про стан батька

За два місяці це вже третя госпіталізація 90-річного хореографа. В одному з інтерв’ю Чапкіс зізнався, що відчуває слабкість, запаморочення та тяжкість у ногах.

Шанувальники артиста непокояться за його стан та бажають якнайшвидшого одужання.

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Чапкіса вкотре госпіталізували

Українського танцівника Григорія Чапкіса вкотре госпіталізували. Зараз він перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні №6.

Артисту ще не встановили діагноз. Лікарі стверджують, що це можуть бути наслідки після запалення легенів.

Про те, чи міг це бути коронавірус, сам Григорій Чапкіс не розповів.

Фото: Greg Chapkis, Григорий Николаевич Чапкис

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