Син Григорія Чапкіса розповів про стан батька

Син відомого українського хореографа Григорія Чапкіса прокоментував стан батька, якого нещодавно госпіталізували.

На своїй сторінці в Instagram Григорій Чапкіс молодший закликав усіх молитися за його батька.

– Будь ласка, моліться за мого тата. Його справи кепські, – написав Григорій.

За два місяці це вже третя госпіталізація 90-річного хореографа. В одному з інтерв’ю Чапкіс зізнався, що відчуває слабкість, запаморочення та тяжкість у ногах.

Шанувальники артиста непокояться за його стан та бажають якнайшвидшого одужання.

Чапкіса вкотре госпіталізували

Українського танцівника Григорія Чапкіса вкотре госпіталізували. Зараз він перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні №6.

Артисту ще не встановили діагноз. Лікарі стверджують, що це можуть бути наслідки після запалення легенів.

Про те, чи міг це бути коронавірус, сам Григорій Чапкіс не розповів.

Фото: Greg Chapkis, Григорий Николаевич Чапкис