Герцогиня Сассекська Меган Маркл виграла суд проти британського видання Daily Mail.

Маркл подавала судовий позов про недоторканність приватного життя у Верховний суд Лондона проти Associated Newspapers – видання Mail on Sunday і MailOnline за публікацію особистого та приватного рукописного листа, відправленого її батькові Томасу Марклу.

Суддя Марк Ворбі виніс рішення на користь герцогині 11 лютого 2021 року.

Суд ухвалив, що статті порушують конфіденційність герцогині.

– Позивач мав суттєві підстави вважати, що зміст листа залишиться конфіденційним. Статті Mail суперечать цьому здоровому очікуванню. Немає жодних шансів на те, що після завершення суду буде винесене інше рішення, – заявив суддя.

Відбудеться ще один суд щодо авторських прав на лист.

У письмових заявах команда юристів Меган стверджувала, що публікація листів являє собою тристоронній напад: на її особисте життя, сімейне життя і особисті листування.

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Представник компанії Associated Newspapers сказав, що керівництво дуже здивоване рішенням суду і розчароване, що їм відмовили у можливості вислухати всі докази та перевірити їх у відкритому судовому засіданні в повному обсязі.

– Ми уважно вивчаємо зміст вироку і в належний час вирішимо, чи подавати апеляцію, – заявив представник компанії.

Меган Маркл подала в суд на видавництво Daily Mail

Герцогиня Сассекська Меган Маркл подала в суд на газету Mail On Sunday (недільне видання Daily Mail) і її власника Associated Newspapers за публікацію особистого листування. Йдеться про лист, який Маркл написала своєму батькові Томасу. Він був опублікований в лютому 2019 року.

Принц Гаррі зазначив, що його дружина стала жертвою британських таблоїдів. За словами герцога Сассекського, лист було опубліковано, щоб маніпулювати читачем, а газета вирвала з контексту окремі частини документа.

Адвокати Меган наполягали на тому, що журналісти займалися цькуванням, принижували герцогиню і навмисно виривали її фрази з контексту.

Фото: Sussexroyal