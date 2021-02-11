Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що аферист від її імені взяв передоплату за рекламні послуги в одного відомого українського бренду в розмірі $5 тис.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому зі сльозами на очах поділилася деталями цієї неприємної історії.

Про інцидент артистка дізналася через рік. Огнєвіч зізналася, що ця ситуація стала ударом для неї та її репутації.

– Я дуже зла! Мрію, щоб у нашій країні злодіїв карали, як колись в арабських країнах: відрізали кінцівки, залежно від тяжкості злочину. Дуже багато запитань з приводу цієї ситуації! Чому я дізнаюся тільки зараз? Що це – страх звернутися до артиста чи непрофесіоналізм? Можливо, є ще варіанти. Ми з командою вже почали з’ясовувати цю ситуацію, – поділилася Злата.

Співачка зазначила, що обов’язково знайде шахрая і змусить його відповісти за свій вчинок.

Також Злата висловила надію, що ця ситуація стане наукою всім брендам, рекламодавцям та менеджерам, щоб з метою співпраці вони безпосередньо шукали контакти менеджменту артиста.

– Як можна такі величезні гроші давати незрозуміло кому, незрозуміло за що? Чесно кажучи, на місці співробітників цього бренду я просто звільнила б людину, яка допустила такий стан справ, – сказала артистка.

Злата Огнєвіч страждає від панічних атак

Співачка Злата Огнєвіч розповіла, як справляється з нападами панічних атак.

Зірка поділилася, що в її випадку такі атаки трапляються через стрес та надмірне навантаження. Вона порадила звернутися до психотерапевта або спробувати допомогти собі самому.

Фото: Злата Огнєвіч