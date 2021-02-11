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Каріна Зуєва |

Надихали Кіркорова: MARUV повеселилася з Ані Лорак у ресторані Москви

Українська співачка, яка проживає в Росії, Ані Лорак зустрілася в Москві із зірковою колегою MARUV.

Надихали Кіркорова: MARUV повеселилася з Ані Лорак у ресторані Москви

Вечір виконавиці провели в компанії знаменитого друга – Філіпа Кіркорова. Зірки зібралися разом за вечерею в одному з московських ресторанів.

На своїй сторінці в Instagram Кіркоров опублікував серію фотографій зі співачками, грецьким композитором Дімітрісом Контопулосом і бізнесменом Іліасом Кокотосоном.

– Мене завжди оточують найталановитіші і красиві люди. І зустрічаємося ми в найкращих місцях, де їмо смачну їжу. Настрій у нас був чудовий. Бути щасливим – це заразливо, – підписав публікацію співак.

Також артист назвав Ані Лорак і MARUV красунями made in Ukraine.

Нагадаємо, що Ані Лорак з 2014 року перестала виступати в Україні, після того як отримала хвилю хейту в свою сторону за концерти в країні-агресорі та зірвані концерти. А MARUV є частою гостею в Російський Федерації.

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Лорак повернулася до України

У січні співачка Ані Лорак повернулася в Україну після тривалої відсутності.

Артистка поділилася серією фотографій, на яких гуляє Києвом.

Ані Лорак позує біля Пасажу на тлі брендових магазинів. 

Фото: Ани Лорак, Філіп Кіркоров, MARUV

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