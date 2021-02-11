Українська співачка Аlyona Аlyona поділилася негативними враженнями від відпочинку в Єгипті.

Зірка разом зі своїм найкращим другом Едуардом вирушила на 5 днів в Шарм-ель-Шейх, щоб відпочити та набратися сил. Альона зізналася, що завдяки позитивному досвіду від попередніх подорожей в інші країни, мала дуже великі очікування від цієї поїздки.

– Нас зустрів відверто брудний аеропорт з абсолютно непривітними людьми. Трансфер у готель. Адміністрація, яка ставиться до тебе по-хамськи. Кожен просто мріє на тобі нажитися. Все з виду гарне, але якщо придивитися, то розумієш, що тобі замилюють очі, щоб ти не бачила реальності, – розповідає співачка.

У перший день відпочинку зірка посварилася з адміністрацією готелю та гідом, якому вона відмовила в послугах через занадто високі ціни.

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І попри те, що в готелі було все all inclusive, співачку засмутив вибір їжі.

– Вибір шикарний, гарнірів лише два – білий рис та смажена картопля. Або дріжджовий хліб. Їжі наче й багато, наче й вибір є, але все було не в комплексі. Риба через день. Все або розбавлене водою, або супер-солодке, або ніяке. На пляжах взагалі просто бургери і все, – каже Альона.

Також співачка зазначила, що на екскурсіях їм постійно намагалися щось продати чи запропонувати. Ще однією неприємністю став некомфортний номер у готелі.

– А ще в номерах немає світла на стелі. Тільки на стінах. Нас гризли комарі. І під час дощу вода затікала в номер, – ділиться зірка.

Але попри всі розчарування Альона приїхала щасливою, оскільки засмагла, а ще привезла батькам пахлаву й манго.

Аlyona Аlyona стала лауреатом музичної премії ЄС

На фестивалі Eurosonic Noorderslag реп-виконавиця Аlyona Аlyona стала лауреатом європейської премії у сфері популярної сучасної музики. Співачка виграла грошову винагороду у розмірі €10 тис. та заручилася підтримкою для розвитку кар’єри.

Також Альона зібрала найбільше голосів глядачів і додатково отримала €5 тис. та можливість співпрацювати з французькою студією Deezer.

Фото: Alyona Alyona