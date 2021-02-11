TikTok блогер Дажарія Шаффер покінчила жити самогубством

18-річна зірка TikTok Дажарія Шаффер покінчила життя самогубством.

Популярна TikTok-блогер, відома в соціальних мережах під псевдонімом Dee, наклала на себе руки. Про це повідомив батько дівчини Джозеф Сантьяго, опублікувавши відео в TikTok, на якому змонтував знімки з дочкою.

– Я просто хочу подякувати всім за любов і підтримку моєї дочки. На жаль, її більше немає з нами. Вона відправилася у кращий світ, – підписав публікацію убитий горем чоловік.

Батько дівчини розповів, що Шаффер померла в понеділок, 8 лютого, а також припустив, що вона страждала психічним розладом. Чоловік шкодує про те, що дочка не розповіла йому про свій стрес і думки про самогубство.

Мама Дажарії Дженіфер Шаффер також підтвердила смерть дочки, про що повідомила в емоційному пості на своїй сторінці в Facebook.

– Я убита горем і не можу повірити в те, що тебе більше немає. Я б хотіла, щоб ти повернулася і сказала, що це розіграш. Шкода, що це не так, – написала Дженіфер.

TikTok-аккаунт Дажарії налічує 1,6 млн підписників. Дівчина публікувала різноманітні відео, які пов’язані з її буднями, захопленнями, а також танцями. Також у блогера були тисячі підписників в Instagram та YouTube. Читайте В Італії через відео в TikTok загинула 10-річна дівчинка Варто зазначити, що в понеділок Шаффер розмістила публікацію в Instagram і повідомила, що це її останній пост. – Ну добре. Я вас дратую, це мій останній пост, – написала дівчина.

Шанувальники блогера приголомшені тим, що трапилося, та не перипиняють висловлювати свої співчуття в соціальних мережах.

Самогубство стримера Ohlana

На початку липня стрімер з Канади Ленні Ohlana наклала на себе руки. Дівчині було 26 років.

Останні кілька місяців вона часто писала на своїй сторінці у Twitter про депресію та самогубство.

Незадовго до трагедії Ленні написала, що люди, які страждають від депресії, не можуть звернутися по допомогу.