TikTok блогер Дажарія Шаффер покінчила жити самогубством

18-річна зірка TikTok Дажарія Шаффер покінчила життя самогубством.
Популярна TikTok-блогер, відома в соціальних мережах під псевдонімом Dee, наклала на себе руки. Про це повідомив батько дівчини Джозеф Сантьяго, опублікувавши відео в TikTok, на якому змонтував знімки з дочкою.
– Я просто хочу подякувати всім за любов і підтримку моєї дочки. На жаль, її більше немає з нами. Вона відправилася у кращий світ, – підписав публікацію убитий горем чоловік.
Батько дівчини розповів, що Шаффер померла в понеділок, 8 лютого, а також припустив, що вона страждала психічним розладом. Чоловік шкодує про те, що дочка не розповіла йому про свій стрес і думки про самогубство.
@king_raheem_allahI just want to thank everyone for their love and support of my daughter. Unfortunately she is no longer with us and has gone to a better place.♬ Missing You – Brandy & TAMIA & Gladys Knight & Chaka Khan
Мама Дажарії Дженіфер Шаффер також підтвердила смерть дочки, про що повідомила в емоційному пості на своїй сторінці в Facebook.
– Я убита горем і не можу повірити в те, що тебе більше немає. Я б хотіла, щоб ти повернулася і сказала, що це розіграш. Шкода, що це не так, – написала Дженіфер.
TikTok-аккаунт Дажарії налічує 1,6 млн підписників. Дівчина публікувала різноманітні відео, які пов’язані з її буднями, захопленнями, а також танцями. Також у блогера були тисячі підписників в Instagram та YouTube.
Варто зазначити, що в понеділок Шаффер розмістила публікацію в Instagram і повідомила, що це її останній пост.
– Ну добре. Я вас дратую, це мій останній пост, – написала дівчина.
Самогубство стримера Ohlana
На початку липня стрімер з Канади Ленні Ohlana наклала на себе руки. Дівчині було 26 років.
Останні кілька місяців вона часто писала на своїй сторінці у Twitter про депресію та самогубство.
Незадовго до трагедії Ленні написала, що люди, які страждають від депресії, не можуть звернутися по допомогу.
Джерело: People
Фото: Dazharia Shaffer