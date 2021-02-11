Російська співачка Юлія Савічева розповіла про припинення співпраці із музичним продюсером Максимом Фадєєвим та суміщення кар’єри і материнства.

В інтерв’ю програмі Ходят слухи співачка розповіла про важкий період взаємин з Максимом Фадєєвим і про числені наклепи на її адресу з боку працівників колишнього продюсерського лейблу.

– Відбувалося щось містичне, правда, мені здавалося, що були замішані чорні сили. Максим не чув мене, не вірив мені. Це було моторошно. Максим перестав писати музику, він був сам не свій, – поділилася Юлія.

Юлія дуже довго намагалася виправити ситуацію і незрозумілу проблему з персоналом офісу Фадєєва. Але зрештою вирішила припинити співпрацю із Максимом (2003 – 2018, – Ред.)

Вона стала першою артисткою, яка пішла від продюсерського центру Фадєєва.

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Юлія зізналася, що проблеми почалися задовго до того, як вона офіційно розірвала контракт. В один момент вона відчула, що Фадєєв став ставитися до неї холодніше.

– Мене буквально вичавлювали люди, які його оточували, і робили це всіма можливими і неможливими способами, а найзручніший та простий – оббрехати. Це були дрібні моменти, яких накопичилося сотні, – поділилася зірка.

Коли ж Савічева спробувала поговорити з Фадєєвим, він звинуватив її у брехні.

– У підсумку я залишилася практично без грошей для того, щоб творити далі. Коли я вийшла на свіже повітря, думала тільки про одне: як жити далі. Адже я вже майже півроку була без роботи, а у мене сім’я, маленька дитина. Оскільки ми з чоловіком працювали в одному колективі, його робота також залежала від мене. Пам’ятаю, як проридала всю ніч, розуміла, що назад дороги немає, – зізналася співачка.

Юлія зізналася, що насправді вона безмежно вдячна долі за такі труднощі. Для артистки це був поштовх вперед.

Юлія після розриву співпраці з Максимом зберігає теплі стосунки і називає його другим батьком.

В інтерв’ю Юлія прокоментувала своє нестандартне виховання трирічної доньки Анни.

Дівчинка проживає у Португалії зі свекрухою співачки, тоді як сама Юлія Савічева зі своїм чоловіком Олександром Аршиновим займаються музичною кар’єрою в Росії.

Юлія зізналася, що їй дуже важко поєднувати кар’єру і материнство. Перед співачкою завжди стоїть вибір і доводиться жертвувати тим або іншим.

– Ніхто не знає, як я плачу у ванній перед вильотом на гастролі, коли необхідно знову розлучатися з донькою. Потрібно розставляти пріоритети. Я розумію, що моїй доньці так краще: у неї будинок з басейном, поруч бабуся з дідусем, вона не бачить втомлених і роздратованих батьків після гастролей і концертів, – розповіла Савічева.

Савічева також додала, що вона регулярно прилітає до доньки, під час карантину співачка провела 5 місяців у Португалії.

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Фото: Юлія Савічева