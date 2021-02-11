Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала скандал на шоу Маска, де Оля Полякова назвала її похоронною плакальницею.

З нагоди прем’єри пісні Скандал Тіна завітала у студію однієї з українських радіостанцій. Коли ведучий нагадав зірці про інцидент з Поляковою, вона відреагувала досить стримано.

– Я взагалі вважаю, що є дно і ми не маємо права його пробивати. Адже ми спілкуємося з населенням України. Сидимо і говоримо на багатомільйонну аудиторію – це наш “чорнозем”. Що ми туди посіємо, те й пожнемо. Тому давайте я зроблю вигляд, що все бачила, але сіятиму тільки добро, – каже Тіна Кароль.

Артистка запропонувала не зачіпати більше цю тему і забути про цю ситуацію.

Оля Полякова вибачилася перед Тіною Кароль

Українська співачка Оля Полякова образила Тіну Кароль у третьому випуску шоу Маска.

Зірка різко висловилася у бік своєї колеги та назвала її похоронною плакальницею. Шанувальники творчості Тіни не сприйняли гострий жарт Полякової та накинулися на неї у коментарях.

Невдовзі після цього артистка опублікувала відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де виправдовувалася за свої слова.