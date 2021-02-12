Батькові Брітні Спірс Джеймсу відмовили в праві бути єдиним опікуном співачки.

Джеймс Спірс тепер не зможе бути єдиним опікуном артистки, оскільки трастовий фонд Bessemer Trust Co. затвердили, як співопікуна Брітні. Таке рішення ухвалив суд на черговому засіданні у США.

У той же час суддя Бренді Пенні відхилила прохання Брітні повністю усунути її батька від опікунства.

– Ні для кого не секрет, що моя клієнтка не хоче, щоб її батько був співопікуном, але ми розуміємо, що це рішення – окрема справа, – зазначив адвокат співачки.

Керувати фінансами Брітні надалі будуть дві сторони справи – Джеймс Спірс та представники фонду.

Слухання відбулося через тиждень після прем’єри документального фільму Framing Britney Spears про особисте життя артистки.

У стрічці показані активісти руху #FreeBritney, що виступають за звільнення співачки від опіки батька та її свободу у всіх рішеннях. Активісти прийшли підтримати Брітні до будівлі суду і цього разу.

Брітні Спірс програла справу про опіку в суді

Американська співачка Брітні Спірс програла справу з приводу звільнення від опіки батька.

Під час слухань адвокат співачки зазначив, що вона боїться батька, але й надалі боротиметься за свої права. Вже 13 років Джеймі Спірс ухвалює всі рішення щодо творчого та особистого життя своєї 39-річної дочки.

Джерело: Fox News