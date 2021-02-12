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Наташа Тарчевська |

Діаманти, тверк і багато шампанського: Аріана Гранде презентувала новий кліп 34+35 Remix

Відома американська співачка Аріана Гранде презентувала новий кліп на пісню 34+35 Remix. У композиції до неї приєдналися популярні реп-виконавиці Megan Thee Stallion та Doja Cat.

Діаманти, тверк і багато шампанського: Аріана Гранде презентувала новий кліп 34+35 Remix

Новий кліп 34+35 Remix було знято у притаманному для Аріани стилі: високий хвіст, високі підбори та елементи декору American Style XX століття.

У кліпі дівчата у розкішній білизні розважаються п’ють шампанське: образи виконавиць ідеально доповнюють масивні дорогоцінності, а Megan Thee Stallion під час виконання своєї частини пісні радує ефектним тверком у басейні.

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Трек 34+35 увійшов до останнього альбому Аріани Гранде Positions, прем’єра якого відбулася наприкінці жовтня 2020 року.

Вже на початку 2021 виконавиця натякнула, що незабаром вийде ремікс на цю пісню, і до останнього приховувала склад тріо.

Аріана Гранде виходить заміж

Про те, що Аріана Гранде виходить заміж, стало відомо напередодні Різдва у грудні 2020 року.

Обранцем 27-річної артистки став агент з нерухомості Далтон Гомес.

Фото обручки Аріани Гранде в Instagram, об’єднане з серією знімків разом із Далтоном, не залишили шанувальникам жодного вибору.

В коментарях до публікації помітили і реакцію Джоан Гранде, матері співачки: жінка зізналася, що дуже рада вітати Далтона Гомеса у своїй родині.

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