День святого Валентина

Напередодні Дня святого Валентина українські зірки вирішили потішити своїх шанувальників музичними новинками. Факти ICTV підготували добірку романтичних прем’єр від артистів українського шоу-бізнесу.

Тіна Кароль – Скандал

Популярна виконавиця Тіна Кароль представила новий кліп на трек Скандал.

Співачка зізналася, що цією композицією вона розпочинає новий етап у своїй кар’єрі. Артистка наголосила, що хоче, щоб ця пісня стала маніфестом багатьох жінок, які залишаються вірними своєму вибору.

У кліпі Скандал Тіна Кароль постає у звабливому образі, який доповнюють неймовірно пластичні рухи та обтислий костюм.

Світлана Тарабарова – Парашут

Співачка Світлана Тарабарова потішила фанатів піснею Парашут. Артистка зазначила, що для неї цей трек є надзвичайно важливим, оскільки у ньому вона розповідає про людину, яка врятувала її життя.

Прем’єру артистка присвятила чоловікові та поділилася, що саме Олексій став для неї своєрідним “парашутом” у житті. Вона подякувала коханому за очі їхніх дітей та зізналася, що не уявляє себе без нього.

Океан Ельзи – Без тебе мене нема

Український гурт Океан Ельзи представив новий кліп на романтичну пісню Без тебе мене нема.

Композиція присвячена почуттям до другої половинки, а кліп зроблено у мультиплікаційному стилі. Головним мотивом у створенні анімації стали зображення котиків, які спілкуються в мережі, займаються творчістю та насолоджуються життям.

Jerry Heil – Арифметика кохання

Молодіжна співачка Jerry Heil презентувала трек Арифметика кохання.

Виконавиця переконана, що у любові є чітка арифметика, оскільки єдине ціле утворюється з двох повноцінних одиниць. Артистка додала, що Арифметика кохання – для усіх: хто святкуватиме День Валентина разом з коханою людиною і хто самотньо гортатиме стрічки соціальних мереж.

Віталій Козловський – Мала, танцюй

Співак Віталій Козловський презентував кліп на пісню Мала, танцюй.

За словами артиста, це подарунок всім шанувальникам до Дня закоханих, адже трек – про кохання. Головною ідеєю кліпу є думка про те, що в кожній жінці завжди живе маленька дівчинка, яка мріє про справжнє та щире кохання.

Мішель Андраде та Позитив – 100 000 хвилин

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде та екс-учасник гурту Время и Стекло Олексій Завгородній (Позитив) презентували кліп на спільну пісню 100 000 хвилин.

Композиція стала саундтреком до серіалу 100 000 хвилин разом. У ньому йдеться про подружжя, яке на два місяці залишилось замкненим у будинку.

Аліна Гросу та Роман Полянський – Полотенце

Виконавиця Аліна Гросу та актор Роман Полянський розповіли про свої почуття у пісні Полотенце.

За словами Аліни, ця композиція – подарунок для тих, хто зараз переживає почуття закоханості.

День святого Валентина

Щороку українці святкують День святого Валентина 14 лютого.

Походження свята пов’язане з кількома легендами, але найпопулярнішим є переказ про священика Валентина.

Детальніше про виникнення свята – читайте на Фактах ICTV.