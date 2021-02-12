Популярний український гурт Океан Ельзи представив новий кліп на пісню Без тебе мене нема.

Романтична пісня присвячена почуттям до другої половинки, наповненим як хорошими, так і поганими моментами.

Новий кліп Святослава Варкарчука зроблено у мультиплікаційному стилі.

Учасників гурту намалювали у вигляді котиків, і протягом відео демонструється розвиток стосунків між двома закоханими котиками.

Пильні шанувальники гурту зауважили, що нова пісня Без тебе мене нема співзвучна з піснею ОЕ Там, де нас нема – однієї із найбільш культових композицій Святослава Вакарчука.

Прем’єра кліпу Тримай

У грудні відбулася прем’єра кліпу Тримай Океан Ельзи, який став символом повернення до “класичного стилю” популярного гурту.

Кліп присвячено чуттєвій та романтичній історію кохання. Особливого колориту надають кадри вечірнього міста та сходу сонця у пустому полі.

Лідер гурту Святослав Вакарчук написав музику та слова ще до карантину, проте офіційна прем’єра відбулася лише зараз.