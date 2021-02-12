Jerry Heil – Арифметика кохання: прем’єра кліпу дивитися онлайн

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) презентувала новий кліп на пісню #Арифметика_кохання.

У треку 25-річна виконавиця розповідає про математику почуттів, у яких є своя формула.

На своїй сторінці в Instagram Jerry Heil поділилася, що придумала спеціальний знак для пісні ще місяць тому, намалювавши його у себе в нотатках. Він означає корінь з любові в нескінченному ступені.

– Формула нашої любові – сума пристрасті і агресії помножена на відстань, що скорочується швидко в геометричній прогресії, – поет певица.

Протягом усього ліричного відео Jerry Heil картинка не змінюється. Вона співає, ніби з екрана телевізора, а її слова супроводжуються субтитрами.

Шанувальники дівчини прийшли в захват, зазначивши, що це дуже красиво.

Jerry Heil випустила кліп на пісню CHEWING

У червні 2020 року Jerry Heil випустила кліп на трек CHEWING. У відео, знятому у своїй квартирі, співачка використала елементи популярного у мережі Mukbang – гучного поїдання фастфуду на камеру.

Яна поділилася, що за час карантину її життя майже не змінилося: раніше вона теж багато часу проводила вдома та у соцмережах.

Фото: JERRY HEIL