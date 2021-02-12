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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Лобстери, музиканти і затонулий Титанік: Дуа Ліпа презентувала новий кліп

Популярна британська співачка Дуа Ліпа презентувала новий кліп на пісню We’re Good.

Лобстери, музиканти і затонулий Титанік: Дуа Ліпа презентувала новий кліп

Сингл We’re Good – це розслаблений треп-поп-трек з сильним острівним вайбом та перша композиція з нового видання другого студійного альбому Дуа Ліпи Future Nostalgia.

У пісні дівчина співає про несумісність і нерозуміння в стосунках із хлопцем.

– Ми не сумісні, як сон і кокаїн, тож давай хоча б погодимося піти різними шляхами. Як я можу засуджувати тебе, коли ти з кимось ще, якщо ти клянешся, що не розлютишся, коли я зроблю так само, – співає виконавиця.

У кліпі співачки, як завжди, вибудувана цікава та неоднозначна лінія подій, а у його кінці з затонулого Титаніка вибухають салюти.

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