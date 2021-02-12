Популярна британська співачка Дуа Ліпа презентувала новий кліп на пісню We’re Good.

Сингл We’re Good – це розслаблений треп-поп-трек з сильним острівним вайбом та перша композиція з нового видання другого студійного альбому Дуа Ліпи Future Nostalgia.

У пісні дівчина співає про несумісність і нерозуміння в стосунках із хлопцем.

– Ми не сумісні, як сон і кокаїн, тож давай хоча б погодимося піти різними шляхами. Як я можу засуджувати тебе, коли ти з кимось ще, якщо ти клянешся, що не розлютишся, коли я зроблю так само, – співає виконавиця.

У кліпі співачки, як завжди, вибудувана цікава та неоднозначна лінія подій, а у його кінці з затонулого Титаніка вибухають салюти.

Відеоролик зібрав вже понад 460 тис. переглядів за чотири години.

Дуа Ліпа випустила ремікс з Мадонною та Міссі Елліотт

У серпні 2020 року Дуа Ліпа випустила кліп на пісню Levitating, в якому взяли участь Мадонна і Міссі Елліотт.

Співачка розповіла, що робота з виконавцями такого масштабу стала однією з найнеймовірніших подій у її житті.