Співзасновниця та генеральний директор сервісу знайомств Bumble Вітні Вульф Херд стала наймолодшим self-made-мільярдером.

За даними Forbes, 11 лютого 2021 року акції сервісу знайомств Bumble виросли після IPO (першого публічного розміщення акцій).

Таким чином 31-річна Вітні Херд стала наймолодшою ​​жінкою в світі, яка самостійно заробила понад $1 млрд.

При проведенні IPO ціна однієї акції становила $43. Однак на перших торгах вартість акцій зросла більш ніж на 85% – до $79,6. При такому значенні ринкова вартість компанії, 11% якої володіє Херд, перевищила $15 мільярдів.

До кінця торгів на біржі Nasdaq 11 лютого 2021 року вартість однієї акції становила $70,31, а статки Херд оцінювалися в $1,5 мільярда.

– Bumble – це результат відданої праці команди, яка дуже багато працювала, щоб показати, що жінки можуть, повинні і будуть робити перший крок. Коли стосунки стають кращими для жінок, вони стають кращими для усіх, – написала Херд в своєму Instagram.

У 2020 році американська модель Кайлі Дженнер очолила рейтинг наймолодших мільярдерів світу.

За даними Forbes, 22-річна модель заробила $1,2 мільярд, однак зараз статки оцінюються у $700 млн.

Створення сайту знайомств Bumble

Вітні Вульф Херд заснувала сервіс знайомств Bumble у 2014 році, незабаром після того, як подала в суд на Tinder, звинувативши колишнього коханого й начальника Джастіна Матіна в сексуальних домаганнях.

У Tinder звинувачення заперечували, і незабаром конфлікт був врегульований.

Особливість Bumble полягає в тому, що діалог першими починають жінки.

Співзасновником компанії став російський мільярдер Андрій Андрєєв, який розробив сервіс для знайомств Badoo.

Андрєєв покинув Bumble у листопаді 2019 року, через чотири місяці після того, як Forbes опублікував розслідування, в якому стверджувалося, що під керівництвом Андрія у лондонському офісі компанії була жіноненависницька атмосфера.

Фото: Вітні Вульф Херд