Популярна виконавиця Тіна Кароль представила новий кліп на трек Скандал.

У пісні розповідається історія жінки, яку ніяк не хоче відпускати колишній. У пісні Тіна просить не турбувати і не дзвонити їй, бо це буде черговий скандал.

– Не дзвони, перестань підбирати до минулим нам ключі, вимкни. Не кричи, номери всі мої просто видали, більше не дзвони. Я не для твоїх перемог, я імовірно лід, а сніг, – співає Тіна Кароль.

В кліпі Скандал Тіна Кароль постає у звабливому образі, який доповнюють неймовірно пластичні рухи та обтягуючий костюм.

Протягом танцю за Тіною стежать чоловіки у скляній кімнаті, однак вона пояснює, що їм варто знати і відчувати дистанцію.

Скандал Тіни Кароль та Олі Полякової

Нещодавно Оля Полякова потрапила у скандал через слова щодо Тіни Кароль. Співачка під час одного шоу назвала Кароль похоронною плакальницею. Прихильники Тіни такий жарт не оцінили та ринулися у мережу писати гнівні коментарі Поляковій.

Зі свого боку Оля записала звернення, в якому зазначила, що вона не мала на меті образити Тіну Кароль, а її слова були сказані щодо творчості співачки. Мовляв, вона часто випускає сумні треки.

Фото: Тіна Кароль